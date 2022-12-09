"كيف يدفع النصر رواتب رونالدو؟ لن يُكلفه أي شيء"

النجم البرتغالي لن يكلف نادي النصر رواتبه

كشف الإعلامي وليد الفراج، عن الآلية التي سيتبعها نادي النصر في تسديد رواتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حال التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رونالدو وافق على عرض نادي النصر المغري، والذي يصل إلى 200 مليون دولار، حيث ينتظر فقط انتهاء منافسات كأس العالم قطر 2022 للتوقيع على العقود.

أحد متابعي برنامج "أكشن مع وليد" وجه سؤالًا عن كيفية تسديد نادي النصر لرواتب كريستيانو رونالدو حال تم التعاقد معه.

الفراج قال خلال تصريحات عبر برنامجه المذاع على قناة إم بي سي أكشن: "النصر متعاقد مع أكبر الشركات الإعلانية في الوطن العربي والخليج، وستتولى هذا الأمر".

وواصل: "كريستيانو يجلب قيمته من الحملات الإعلانية والتسويقية، ولن يدفع نادي النصر أي شيء".