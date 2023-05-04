كيف يحدد بطل دوري أبطال آسيا 2022؟ وما فرص الهلال ضد أوراوا ريدز؟

تعرف على كيفية تحديد بطل دوري أبطال آسيا 2022 وفرص الهلال ضد أوراوا ريدز الياباني..

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سيكون ملعب سايتاما 2002 في اليابان مسرحًا لمباراة أوراوا ريدز والهلال، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

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الهلال، الباحث عن لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، والخامس في تاريخه، يدخل المباراة والفوز هو هدفه الرئيسي، في محاولة لقلب نتيجة مباراة الذهاب.

أوراوا ريدز تمكن من فرض التعادل على الهلال في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بهدف لمثله، ليحمل الفريق الياباني أفضلية الهدف خارج الأرض قبل مباراة الإياب.

الهلال يملك فرصتين من أجل حصد لقب دوري أبطال آسيا، وهو ما ينطبق أيضًا على أوراوا ريدز الساعي إلى لقبه الثالث في البطولة.

كيف يحدد بطل دوري أبطال آسيا 2022؟

حسب لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المنظمة لمنافسات دوري أبطال آسيا 2022، يتم تحديد بطل المسابقة بالطريقة التالية..

إذا لم يتم تحديد فائز في نهاية وقت اللعب العادي، يتم الاعتماد على الوقت الإضافي لمدة شوطين مدة كل منهما 15 دقيقة، وإذا استمر التعادل، سيلجأ الفريقان لركلات الترجيح من علامة الجزاء.

وحسب المادة 2 في الفقرة 9 من لوائح الاتحاد الآسيوي، تطبق قاعدة الأهداف خارج الأرض في الوقت العادي خلال المباراة الثانية من النهائي، إلا أنه لا يتم تطبيقها خلال الوقت الإضافي.

ما هي فرص الهلال في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2022؟

يحتاج الهلال إلى الفوز بأي نتيجة من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، وهو الأمر المنطقي بالنظر إلى أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل.

فرصة "الزعيم" الثانية تتمثل في تحقيق التعادل خلال الوقت الأصلي، لكن بنتيجة أكبر من 1-1، حينها سيكون الهلال قد حقق أفضلية الهدف خارج الأرض.

ماذا يحدث إذا تعادل الهلال مع أوراوا ريدز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2022؟

أما إذا تعادل الهلال مع أوراوا ريدز إيابًا بنتيجة 1-1، فسيلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية، وحينها سيتم تجريد "الزعيم" والفريق الياباني من أفضلية الهدف خارج الأرض.

وإذا استمر التعادل في الأشواط الإضافية، ستحسم ركلات الترجيح بطل دوري أبطال آسيا 2022.

Shahid