"كيف يحافظ على عقله؟" .. انتقادات لاختيار موهبة ألمانيا الانتقال إلى برشلونة!

انتقال نوح درويش الوشيك إلى برشلونة يثير كثيرًا من الجدل..

اقترب نادي برشلونة الإسباني من الحصول على خدمات النجم الألماني ذو الأصول العراقية نوح درويش، لاعب نادي فرايبورج، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

ويبدو أن فرايبورج أقر بالفعل بخسارة درويش، وذلك بعد تصريحات أدلى بها كريستيان سترايش المدير الفني للفريق، والذي على ما يبدو ليس سعيدًا بذلك الانتقال.

المدرب البالغ من العمر 58 عامًا، قال في تصريحات نقلتها قناة "Sport1" الألمانية: "لدى الأولاد الآن تطلعات عالية من الناحية المالية وكل شيء".

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وأضاف: "عندما يرى صبي يبلغ من العمر 16 عامًا فقط ما يحدث في كرة القدم طوال الوقت، كيف يفترض أن يحافظ على عقله في المكان الصحيح؟".

وتابع سترايش عن رحيل درويش: "إنه أمر مؤسف للغاية لمدرسة كرة القدم، والأشخاص الذين استثمروا فيه كثيرًا".

لكن في نفس الوقت، تمنى مدرب فرايبورج التوفيق للاعبه الشاب، حيث قال: "الآن سنرى إلى أن يقوده هذا الطريق، إنه قراره وقرار العائلة، علينا فقط أن نتمنى له كل التوفيق، آمل أن يكون قد اتخذ قرارًا جيدًا في النهاية".

يذكر أن درويش، البالغ من العمر 16 عامًا، تمكن من قيادة منتخب ألمانيا تحت 17 عامًا إلى تحقيق لقب بطولة أوروبا، وسط إشادة واسعة بمستواه.