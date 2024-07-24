Enzo Fernandez Argentina 2024GOAL/Getty
أحمد مجدي

كيف يتم استقبال إنزو فيرنانديز؟ مدرب تشيلسي يجيب على السؤال الصعب

الدوري الإنجليزي الممتازإينزو ماريسكاإنزو فرنانديزWesley Fofanaتشلسي

الكل يخشى حدوث مشاكل بين لاعبي البلوز

تطرق إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي إلى كيفية استقبال إنزو فيرنانديز بعد العودة إلى تشيلسي في أعقاب أزمته الشهيرة بعد الهتافات ضد اللاعبين الفرنسيين.

وقال ماريسكا في مؤتمر صحفي أثناء الموسم التحضيري في الولايات المتحدة الأمريكية: "سيكون سهلًا أن يصدر بيانًا للاعتذار كما فعل النادي".

وأردف: "لا يوجد ما يتم إضافته في هذا الصدد، كل شيء قد تم توضيحه بالفعل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما أكد ماريسكا أنه "لا يعتقد وجود نية سيئة من أي طرف، لكن الكل في النهاية بشر ولهم أخطاء، لا توجد مشكلة".

كما طمأن ماريسكا جمهور تشيلسي قائلًا إنه لا يتوقع "حدوث أي مشكلة عندما يعود إنزو فيرنانديز" إلى صفوف البلوز للاستعداد للموسم المقبل، في إشارة إلى ما نشره زميله في تشيلسي ويسلي فوفانا حول الأمر حين قال عبر "إكس": "عنصرية مطلقة".

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