مع اقتراب عام 2021 من نهايته، وإعلان أسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية المقدمة من قبل مجلة "فرانس فوتبول"، فإن أنظار الجماهير تتحول الآن إلى جائزة "The Best" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ورغم عدم إعلان "فيفا" حتى الآن بشكل رسمي عن قائمة المرشحين أو موعد الحفل، إلا أن قواعد الترشيح واختيار التشكيل الأفضل لعام 2021 واضحة.

ويأتي وضوح طريقة الاختيار حسبما أعلنت "فيفبرو" وهي النقابة المهتمة بشؤون لاعبي كرة القدم المحترفين حول العالم.

كيف يتم اختيار التشكيل المثالي في حفل The Best؟

"فيفبرو" كشفت في بيان رسمي، حصل "جول" على نسخة منه، عن طريقة اختيار اللاعبين الأفضل في العالم خلال عام 2021.

وجاء في البيان: "تمنح الجوائز لأفضل اللاعبين في كل مركز، بناء على أدائهم خلال الفترة من 8 أكتوبر 2020 إلى 7 أغسطس 2021".

وأضاف: "يجب أن يكون اللاعبون قد شاركوا في 35 مباراة رسمية على الأقل (على المستوى المحلي أو الدولي) خلال الفترة من 8 أكتوبر 2020 إلى 7 أغسطس 2021".

وتابع: "يتم التصويت للفائزين بالجوائز من قبل لاعبي كرة القدم المحترفين من جميع أنحاء العالم، على أن تكون جميع الأصوات متساوية".

وأكمل: "يقوم كل لاعب بالتصويت لثلاثة حراس مرمى، وثلاثة مدافعين، وثلاثة لاعبي وسط، وثلاثة مهاجمين دون ترتيب معين".

كما أنّ فترة التصويت تمد لـ5 أسابيع بين 9 أغسطس حتى 12 سبتمبر.

وأردف: "سيتم اختيار اللاعبين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في كل مركز على النحو التالي: حارس مرمى واحد كحد أقصى، ثلاثة مدافعين كحد أدنى، ثلاثة لاعبي وسط كحد أدنى، ثلاثة مهاجمين كحد أدنى".

وأكمل البيان: "بعد ما سبق، سيتم وضع اللاعب صاحب أكبر عدد من الأصوات ولم يتم اختياره بالفعل ضمن التشكيل المثالي، كاختيار رابع في المركز المناسب".

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وتفصيلًا لتلك الفقرة: "عندما يتلقى اللاعبون أصواتًا في أكبر من مركز (على سبيل المثال لاعب وسط ومهاجم) سيتم دمج الأصوات وأخذها في الاعتبار عند تحديد اللاعب الرابع المذكور أعلاه".

وتابع: "في مثل هذه الحالات، إذا تم اختياره، سيتم وضع اللاعب في المركز الذي يحصل فيه على أكبر عدد من الأصوات".

ماذا يحدث إذا تساوى لاعب أو أكثر في عدد الأصوات؟

وكشف بيان "فيفبرو" أنها في حالة التعادل لآخر مكان متاحة في مركز، عندما يتجاوز عدد اللاعبين العدد المسموح به، فإن اللاعب الذي خاض أكبر عدد من المباريات الرسمية على المستويين المحلي والدولي يتم اختياره.

ما هي الجائزة التي يحصل عليها اللاعبون الفائزون في التصويت؟

ومن المقرر أن يحصل اللاعبون الفائزون على الكأس التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الحفل الذي ينظمه "فيفا".

ما هو دور لجنة التحكيم؟

أما عن دور لجنة التحكيم، كشفت "فيفبرو" في بيانها: "سيُطلب من كل عضو في لجنة التحكيم تقديم تصويت صحيح عبر نظام عن طريق الإنترنت أو أي وسيلة أخرى توفرها فيفبرو".