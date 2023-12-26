"طفرة في العقارات منذ انتقاله لأمريكا".. 25 مليون دولار لتسكن بجوار ميسي!

طفرة عقارية في جنوب فلوريدا

كشف رجل الأعمال الأمريكي باتريك بيت ديفيد، أحد جيران الأسطورة ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، عن طفرة في أسعار العقارات القريبة من منزل النجم الأرجنتيني، الذي انتقل إلى الولايات المتحدة في صيف 2023.

واستأجر ميسي، مع زوجته أنتونيلا وأبنائهما الثلاثة، في البداية شقة بقيمة 9 ملايين دولار (7 ملايين جنيه إسترليني)، قبل أن ينفقوا أموالهم على قصر على الواجهة البحرية بقيمة 10.75 مليون دولار في "فورت لودرديل".

ويضم منزل ميسي، الذي يمتد على مساحة 10500 قدم مربع، 10 غرف نوم وغرفة سبا ورصيفين للقوارب ومسبحًا وشرفة توفر إطلالات خلابة، بينما يمتلك أيضًا شقة فاخرة في ميامي، ويقال إنه يمتلك شقتين في شاطئ صني آيلز.

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وقال باتريك بيت ديفيد، في تصريحات لـ"VladTV": " انتقل ميسي للتو بجوار منزلي، هناك طفرة عقارية في جنوب فلوريدا، لذا في الوقت الحالي، ووفقًا للمناخ الحالي، فقد حققت بالفعل 25 مليون دولار من الأسهم في المنزل الذي أملكه".

وأضاف: "الجميع يريد أن يكون في مجتمعنا. إنه مجتمع مسور على جزيرة مع طريق واحد فقط للذهاب إليه، آمن ومحمي للغاية، الآن بعد أن أصبح ميسي هناك، يأتي الجميع على متن قواربهم لإلقاء نظرة على المنازل".

ميسي الآن يستمتع بفترة راحة مستحقة في الأرجنتيني، لكنه سيعود إلى الولايات المتحدة في وقت مبكر من عام 2024 حيث يستعد إنتر ميامي لمواعيد ودية بمواجهة نيويلز أولد بويز والنصر السعودي.