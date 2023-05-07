"كيف وافق كريستيانو رونالدو على هذا؟" .. ليونيل ميسي يعترض على الأوضاع في دوري روشن!

أمران اعترض عليهما ليونيل ميسي؛ الأول خاص بالهلال، والثاني خاص بدوري روشن السعودي بشكل عام

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يهتم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بكافة التفاصيل في العرض السعودي، قبل إصدار الموافقة النهائية عليه، لذلك اعترض على أمرين.

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بحسب كافة التقارير الأجنبية والسعودية فإن هناك اهتمامًا كبيرًا باستقدام ليو لدوري روشن السعودي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وتحديدًا لنادي الهلال، لكن لم يتم الاتفاق بعد على التفاصيل النهائية للعقد.

ووفقًا للإعلامي الرياضي محمد البكيري، فقد أوضح عبر برنامجه الإذاعي "ألف ألف"، أن فهد بن نافل؛ رئيس الزعيم، اجتمع بميسي خلال شهر رمضان المبارك الماضي، في العاصمة الفرنسية "باريس"، وأبدى خلالها الأرجنتيني ارتياحه للعرض الهلالي.

لكن أوضح البكيري أن ما اعترض عليه ميسي هما شيئين؛ الأول نوعية النقل المشفر للدوري السعودي، مما يصعب مهمة الجماهير حول العالم لمتابعته وهو ما لا يخدمه كلاعب عالمي، بجانب استفساره عن اسم الشركة الراعية لملابس الفريق، مشترطًا أن تكون شركة عالمية.

وزاد الإعلامي الرياضي الاتحادي، المعروف بـ"طقطقته" المستمرة على النصر، مؤكدًا أن ميسي استغرب موافقة البرتغالي كريستيانو رونالدو على الوضع الحالي للشركة الراعية لملابس الفريق وعدم اشتراطه أن تكون شركة عالمية.

جدير بالذكر أن ميسي دخل الفترة الحرة في عقده مع ناديه الباريسي في يناير الماضي، وينتظر نهاية الموسم لحسم مصيره في ظل امتلاكه عروض من السعودية وأمريكا، بينما لم يقدم له ناديه السابق برشلونة الإسباني أي عرض رسمي بعد.

Shahid