كيف هذا؟ فيفا يُعيق انتقال رونالدو للنصر

الصفقة حديث الجميع في أوروبا والسعودية

Shahid

مازال الغموض يحيط بمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد وارتباطه بعدة وجهات جديدة أبرزها النصر السعودي.

بعض المصادر وعلى رأسها صحيفة ماركا تُصر على أن رونالدو وقع بالفعل للفريق السعودي، فيما مصادر أخرى أبرزها الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان تنفي الأمر جملة وتفصيلًا.

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رئيس النصر مسلي آل معمر نفى الأمر مؤخرًا، لكن العديد تحدث حول إمكانية أن يكون ذلك النفي مجرد غطاء للمفاوضات الجارية مثلما يحدث في جل الصفقات الكبرى في العالم.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن النصر أنهى كافة المتطلبات اللازمة لاستخراج شهادة الكفاءة المالية المطلوبة من وزارة الرياضة السعودية لمنحه حق تسجيل لاعبين جدد في فترة الانتقالات القادمة، حيث حولت الإدارة رواتب لاعبي الفريق الأول حتى نهاية أكتوبر الماضي وستودع راتب نوفمبر خلال الـ48 ساعة القادمة، كما سلمت مقدمات العقود المستحقة حتى الـ30 من سبتمبر الماضي وسددت جميع رواتب الموظفين والمدربين.

وأضافت الرياضية أن ما يُعيق النصر عن التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، وعلى رأسهم رونالدو، هو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأوضحت أن فيفا أصدر مؤخرًا قرارين يُلزمان النصر بتسديد 6 ملايين و12 ألف يورو للاعبه السابق جوليانو دي باولا و1.2 مليون لنادي جيونبوك الكوري الجنوبي متبقية له من صفقة انتقال الظهير الأيسر كيم جين سو خلال صيف 2020.

وأكدت الرياضية أنه، وحسب قرار فيفا، لن يستطيع النصر التعاقد مع رونالدو أو غيره من اللاعبين حال لم يُسدد تلك الالتزامات المالية قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية.

Shahid