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"كيف نُحسن معكم النية؟" .. هجوم نصراوي عنيف على القنوات الرياضية السعودية

تامر أبو سيدو
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غضب نصراوي كبير بعد مباراة السعودية وكوستاريكا

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

شن الإعلام والجمهور النصراوي هجومًا عنيفًا على القنوات الرياضية السعودية بسبب تعليقات حسابها عبر منصة إكس على أحداث مباراة المنتخب السعودي أمام كوستاريكا الودية.

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الأخضر خسر اللقاء الودي، وكان الأول للمدرب الجديد روبرتو مانشيني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقد كاد خطأ الحارس نواف العقيدي أن يتسبب بهدف فيما يتحمل حسان تمبكتي الجزء الأكبر من مسؤولية الهدف الثالث.

الصحفي متعب بن عبدالله انتقد بشدة تعليق حساب القنوات الرياضية السعودية عبر منصة إكس على اللقطتين السابقتين تحديدًا، والذي أبرز خطأ حارس مرمى النصر ولم يتطرق لهفوة مدافع الهلال، حيث كتب "هل صحيح هذه التغريدات من حسابكم !؟"

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أضاف "وهل اللي ماسك الحساب يعلم أن اللاعبين يرتدون شعار المملكة العربية السعودية؟ نحسن النيه معكم طيب !؟ الهدف الثالث وش نقول عنه هدية وكرم ضيافة من تمبكتي !؟

المغردون النصراويون تفاعلوا مع تعليق عبد الله وأك جُلهم أن المحرر المسؤول في الحساب وقت المباراة تصرف وفق ميوله الشخصية، فيما وصف أحدهم ما حدث بأنه هجوم غير مبرر على لاعبي النصر.

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