كيف نخرج من ورطة ميتروفيتش في فانتازي الدوري السعودي؟

إصابة النجم الصربي تربك الحسابات

تلقى لاعبو فانتازي جول، ضربة قوية بإصابة أحد أبرز اللاعبين الذي يمكن وصفهم بمنجم نقاط وهو الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال والذي تعرض للإصابة خلال مواجهة الشباب.

جول كان قد أطلق فانتازي خاص لدوري روشن برعاية أمازون السعودية، منذ بداية الجولة الـ20 بجوائز قيمة لأول اثنين في الترتيب، فلا تفوت الفرصة كي تشارك معنا، فقد تكون أنت أحد الفائزين.

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ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي.

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بدائل ميتروفيتش

ومع إصابة ميتروفيتش، فإن لاعبي فانتازي جول برعاية أمازون السعودية، سيكون همهم من يكون البديل، خاصة وأنه لا يضاهيه أحد باستثناء البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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لكن يبرز من الخيارات التي يمكن اللجوء إليها، الثنائي عبد الرحمن غريب نجم النصر، وهنري أونيكورو مهاجم الفيحاء.

ومع إقامة الجولة في منتصف الأسبوع فإنه لا ينصح بإجراء الكثير من التغييرات في التشكيلة، خاصة مع وقوع إصابات في ظل هذا الضغط المتوقع من المباريات.

ويفضل أن يتم الانتظار أكثر على التشكيلة التي لعبت بها الجولة الماضية انتظارًا لانتهاء هذه الجولة.

خيارات الكابتن

1 – كريستيانو رونالدو: خيار منطقى وطبيعي في ظل تألقه الشديد وبعدما كان عند حسن الظن به في الجولة الماضية بتسجيله ثلاثية.

2 – سالم الدوسري: مع اعتماد البرتغالي جيسوس عليه في المباريات الأخيرة وتألقه في الجولة الأخيرة.

3 – محمد فوزير: خاصة مع تألقه في الفترة الأخيرة مع الرائد.

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