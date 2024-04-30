"كيف مرت على الفار؟" .. مدرب فالنسيا يشكك في صحة فوز برشلونة!

"أنا مستاء للغاية من مستوى التحكيم"

أعرب روبن باراخا، مدرب فالنسيا عن أسفه من قرارات حكام مباراة فريقه الأخيرة أمام برشلونة، مشيرًا إلى أن التحكيم أثر على نتيجة اللقاء.

وسجل المهاجم البولندي روبررت ليفاندوفسكي، 3 أهداف "هاتريك" ليقود فريقه برشلونة إلى الانتصار بنتيجة (4-2) على فالنسيا، أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني "الليجا"، على ملعب "مونتجويك".

وتحدث روبن باراخا في المؤتمر الصحفي عن الهدف الثاني لبرشلونة، قائلًا: "أنا مستاء للغاية من مستوى التحكيم اليوم".

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وأضاف: "هل هناك تسلل على فيرمين لوبيز في هدف البارسا الثاني؟ في بعض الملاعب يتم احتساب هذه اللقطة تسلل، وفي ملاعب أخرى لا يحدث ذلك".

وتابع باراخا: "اللعب كانت سريعة جدًا، لا أعرف ما الذي كان من المفترض أن يقرره الحكم، كان يجب أن تدخل تقنية الفيديو VAR".

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في وصافة جدول ترتيب "الليجا"، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 47 نقطة في المركز الثامن.