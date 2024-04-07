"كيف لم تلتقطها أيها المراسل".. رونالدو ينذر الهلال بحركة تنتزع قلوب جماهير النصر

رونالدو يستعرض عضلاته قبل ديربي الهلال والنصر

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وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، رسالة تحذيرية إلى الهلال، قبل مواجهة القمة التي يشهدها ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، مساء الغد، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024.

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وبمعنويات عالية، يستعد رونالدو لقيادة النصر في مباراة الديربي أمام الهلال، حيث يطمح النجم البرتغالي للانتقام من الزعيم، عقب الهزيمة في مباراة الدور الأول من مسابقة دوري روشن السعودي، بنتيجة (0-3)، وخسارة لقب كأس موسم الرياض بثنائية هلالية دون مقابل.

وأثناء مشاركته في تدريبات النصر، مساء اليوم، على ملعب المباراة، وجه رونالدو سؤالًا لأحد المراسلين "ألم تلتقط صورة لتمريرتي قبل قليل؟"، ليعيد القائد البرتغالي الكرّة بحركة فنية رائعة، أثارت حماس جماهير العالمي قبل القمة.

ولا تزال جماهير النصر، تنتظر نسخة جديدة من رونالدو، الذي قاد العالمي لاقتناص لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد آداء خرافي خلال البطولة، كلله بإحراز هدفين في شباك الهلال، في نهائي سعودي خالص، منح العالمي اللقب العربي للمرة الأولى في تاريخه.

ويحلم رونالدو بالتتويج بأول ألقابه الرسمية مع النصر في موسم 2023-2024؛ ففي حالة تجاوز عقبة الهلال، فإن كتيبة المدير الفني لويس كاسترو، ستواجه الاتحاد أو الوحدة في نهائي كأس السوبر السعودي.

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ويقدم رونالدو أرقامًا تهديفية رائعة خلال مسابقة دوري روشن السعودي، حيث سجل 29 هدفًا بعد مرور 27 جولة، ليصبح على أعتاب الفوز بلقب الهداف، ويصبح أول لاعب في التاريخ، يتوج بجائزة الحذاء الذهبي في 4 دوريات مختلفة حول العالم.

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