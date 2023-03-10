كيف لعب النصر دورًا في انتصار الهلال الساحق على التعاون؟ سلمان الفرج يُجيب

الهلال استعاد نغمة الفوز بسحق التعاون خارج ملعبه

حقق الهلال انتصارًا ساحقًا على التعاون خارج ملعبه ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي بـ4 أهداف دون رد، وقد أوضح نجمه وقائده سلمان الفرج دور النصر في هذا الفوز.

الهلال فقد 5 نقاط متتالية بتعادله مع الوحدة وخسارته أمام الفتح منذ العودة من قطر بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2023، وقد قدم مباراة ممتازة اليوم على الصعيدين الفردي والجماعي.

الفرج أوضح أن خسارة النصر أمام الاتحاد في قمة الجولة مساء أمس في الجوهرة المشعة فتح الباب للهلال للعودة إلى المنافسة على لقب الدوري من جديد، حيث بات الفريق قادرًا على تقليص الفارق مع المتصدر إلى 5 نقاط فقط قبل 10 جولات من النهاية حال حقق الفوز في مباراتيه المؤجلتين أمام الخليج والفيحاء.

وأضاف "أبارك لنا وللجمهور المستوى والفوز المستحق، نعم نحن نعيش فترة تذبذب في المستوى ونتائج سلبية لكننا تحدثنا معًا كلاعبين اليوم واتفقنا على أننا إن أردنا العودة للمنافسة ولدينا الطموح والرغبة في الفوز باللقب فيجب علينا أن نبدأ الفوز منذ اليوم، وقد حدث والحمدلله".

تابع "أطلب من الجمهور الصبر على اللاعبين لأنهم يعيشون فترة إرهاق وضغط كبيرة لا تُقارن بأي نادٍ آخر، نحن الهلال دائمًا ما نُشارك أكثر من بقية الفرق بوصولنا الدائم لنهائي آسيا وكأس الملك وتواجدنا في مونديال الأندية، صحيح أن هناك تراجع في المستوى لكن أطلب منهم الصبر لأن الضغط كبير جدًا على اللاعبين والذي لم أكن أنا جزءًا منه لأنني كنت مصابًا".

أتم "نحن نتحمل الضغوطات منذ سنوات لأننا الهلال، لكن نحن ندرك أن عودتنا للمنافسة كانت تبدأ من الفوز اليوم، خاصة بعدما فتح لنا النصر باب العودة من جديد بخسارته أمس أمام الاتحاد".

يُشار إلى أن الفرج صنع الهدف الأول بتمريرة حاسمة مذهلة بالكعب، وقد سجله أوديون إيجالو والذي أضاف الثاني فيما أحرز ميشايل ومحمد القحطاني الهدفين الثالث والرابع.