كيف ساهمت تقنية الفيديو في هبوط ليجانيس أمام ريال مدريد؟

التقنية أرسلت الفريق إلى دوري الدرجة الثانية

مرة أخرى تتسبب تقنية الفيديو، في حالة من الجدل بالدوري الإسباني، خلال مواجهة ريال مدريد وليجانيس بالجولة الأخيرة من البطولة.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وهو ما أسفر عن هبوط ليجانيس إلى دوري الدرجة الثانية، بعد احتلاله المركز الثامن عشر.

سيرخيو راموس افتتح التسجيل لصالح ريال في الدقيقة التاسعة، قبل أن يُعادل بريان جيل النتيجة لأصحاب الأرض بالدقيقة 45.

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ماركو أسينسيو تقدم للفريق الضيف مع بداية الشوط الثاني، ولكن روجر أسالي سجل هدف التعادل في الدقيقة 78 لتشتعل المباراة.

الدقيقة 83 شهدت حالة كبيرة من الجدل، عندما كانت تشير لوحة النتيجة إلى التعادل 2/2، مع قيام لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد بلمس الكرة بيده داخل منطقة جزاء فريقه.

الحكم قرر الاحتكام إلى تقنية الفيديو ومراجعة اللقطة أكثر من مرة، ليقرر عدم احتساب ركلة جزاء لليجانيس، ليودع الأخير الدوري الإسباني.

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الواقعة تنضم للعديد من اللقطات التي كان طرفها ريال مدريد في الفترة الأخيرة بسباق المنافسة على الليجا، ولكن هذه المرة الضحية كان أحد الهابطين من المسابقة.

ويحتل ريال المركز الأول بجدول الدوري بـ87 نقطة بعد نهاية المسابقة، مقابل 82 لبرشلونة، بينما يأتي ليجانيس في المركز الثامن عشر بـ36 نقطة ليهبط مع ريال مايوركا وإسبانيول.