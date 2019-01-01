كيف رد ماونت على من نصحه بالذهاب لريال مدريد أو برشلونة؟

الشاب الإنجليزي يتحدث بلغة العقل

تفاعل موهوب تشيلسي ماسون ماونت مع النصيحة المقدمة له من قبل زميله السابق في فيتيسه آرنهم ميتشل فان بيرجن، ليفكر بجدية في خطوة الانتقال لأحد عملاقي الليجا ريال مدريد أو برشلونة في المستقبل القريب.

واستبعد صاحب الـ20 عامًا فكرة مغادرة "ستامفورد بريدج" في الوقت الراهن أو حتى المستقبل غير البعيد، لشعوره بالسعادة والراحة تحت قيادة مدربه السابق في ديربي كاونتي والحالي في "ستامفورد بريدج" فرانك لامبارد.

وأصر الدولي الإنجليزي على أنه لا يفكر سوى في تقديم أفضل ما لديه مع البلوز، وذلك بعد نجاحه في تقديم شهادة اعتماده كأحد النجوم الصاعدة في سماء الكرة الإنجليزي، بتأثير كبير في حملة أسود غرب لندن المميزة مع سوبر لامبارد.

وفي رده على نصيحة لاعب هيرنفين الحالي، قال ماونت "سمعت بما قاله ميتشل، لكن تركيزي ينصب على تشيلسي، كما أنه موسمي الأول مع الفريق، لذلك لا أتطلع إلى التقدم إلى الأمام في مكان آخر، كلما لعبت مبارة أتطلع للأخرى، هذا فقط ما أسعى إليه في الوقت الراهن".

أما زميله الهولندي، فقال للإعلام الهولندي "ماونت سيصل إلى القمة وسيكون لاعبًا متكاملاً، وأنا متأكد من أنني سأراه في نهاية المطاف مع برشلونة أو ريال مدريد، وذلك لأنني أعتقد أنه يملك مقاومات اللعب هناك".