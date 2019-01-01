كيف رد الأهلي على منتقدي وليد أزارو؟

أزارو أحرز هدفين في مباراة الأهلي الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

رد النادي الأهلي برسالة ضمنية على منتقدي وليد أزارو مهاجم الفريق الذي قدم مستوى طيب في لقاء أطلع بره بطل جنوب السودان.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على أطلع بره من جنوب السودان بأربعة أهداف دون رد، في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

ونشر النادي الأحمر بعض الأرقام الذي حققها مهاجم الأهلي خلال فترته مع الفريق في الموسمين السابقين ليرد على منتقدي المغربي.

وقال الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " هل تعلم أن لاعبنا وليد أزارو نجح في تسجيل ٤٠ هدف مع فريقنا في مختلف المسابقات بواقع ٢٤ هدف في بطولة الدوري وهدف في السوبر المحلي ومثله في كأس مصر".

وأضاف: "هدف في البطولة العربية بالإضافة إلى ١٣ هدفًا ببطولة دوري الأبطال جعلته يحتل المركز العاشر في القائمة التاريخية لهدافي الأهلي في البطولات الأفريقية".

وكان وليد أزارو في الموسم الماضي قد حصل على لقب هدف الدوري المصري الممتاز مع الأهلي.