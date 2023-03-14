كيف ذلك؟ كريستيانو رونالدو يُصعب من مهمة الهلال التعاقد مع ليونيل ميسي

النجم الأرجنتيني مطلوب في الرياض

يبدو أن مهمة الهلال التعاقد مع ليونيل ميسي لن تكون سهلة أبدًا، بل يُمكن القول أن انضمام كريستيانو رونالدو لجاره النصر زاد من صعوبة تلك المهمة كثيرًا.

هذا ما كشف عنه برنامج إل شيرينجيتو الإسباني الإذاعي الشهير حين أوضح أن ميسي تجاوب بإيجابية مع العرض السعودي لكنه حدد شرطًا واحدًا مهمًا وهو التفوق على النجم البرتغالي في قيمة العقد المالية.

الصحفي خايمي أسترين أوضح أن الهلال بدأ مفاوضاته مع ميسي خلال يناير الماضي بعد تعاقد غريمه النصر مع رونالدو، وقد قدم للاعب راتبًا سنويًا قدره 300 مليون يورو سنويًا، لكنه لم يحصل على الإجابة التي يريدها.

والد ميسي أجاب هذا الشهر على العرض الهلالي وقد أبدى ترحيبًا بانتقال نجله للدوري السعودي عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، لكنه اشترط الحصول على راتب قدره 600 مليون يورو سنويًا، والسبب رغبته في التفوق على رونالدو ورؤيته أن فارق 100 مليون يورو بين راتب اللاعبين سنويًا أقل من المطلوب نظرًا لعدة أسباب.

تلك الأسباب هي مسيرة ميسي الناجحة في العامين الأخيرين على عكس رونالدو، وكونه أصغر عمرًا بعامين، وأخيرًا تتويجه بلقب كأس العالم قطر 2022.

الصحفي أوضح أن الهلال رفع بعد ذلك عرضه إلى 350 مليون يورو سنويًا، وأشار إلى أن عائلة ميسي وممثليه يعلمون أن الحصول على 600 مليون يورو سنويًا أمر صعب جدًا ولكنه يأملون في الوصول إلى 500 مليون يورو.