كيف ذلك؟ رامون دياز يطلب مساعدة هيرفي رينارد للاعبي الهلال

المنتخب السعودي يستعد للتجمع في مارس الجاري

طلب رامون دياز المدير الفني للهلال من نظيره في المنتخب السعودي، هيرفي رينارد، مساعدة لاعبي الفريق على التعافي واستعادة مستواهم البدني والفني، وذلك في تصريحاته عقب الفوز الكبير على التعاون يوم أمس.

الزعيم هزم التعاون 4-0 في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي بعدما كان قد فقد 5 نقاط متتالية، وقد سبق أن برر المدرب واللاعبون تراجع المستوى والنتائج السلبية بالإرهاق الشديد والضغط الكبير الذي تعرض له الفريق خلال الشهرين الأخيرين بسبب لعبه في كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا.

دياز وجه رسالة للمدرب الفرنسي طالبه خلالها بعدم استدعاء لاعبي الهلال المرهقين خلال تجمع المنتخب السعودي القادم في مارس الجاري لمنحهم الفرصة للاستشفاء والراحة واستعادة مستواهم.

إذ قال "أتمنى من مدرب المنتخب النظر لموضوع الإرهاق الذي يُعاني منه لاعبو الهلال وأن لا يتم استدعاء اللاعبين المرهقين للمعسكر القادم وتُمنح الفرصة لوجوه جديدة".

يُشار إلى أن الأخضر سيخوض مباراتين وديتين أمام فنزويلا وبوليفيا خلال المعسكر القادم.