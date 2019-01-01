كيف دعم الشارقة وشباب الأهلي فرقهم قبل سوبر الخليج العربي

لتعويض رحيل هداف الفريق الموسم الماضي ويلتون سوارس

ماجد جزر

يدخل نادي الشارقة الإماراتي مباراة شباب أهلي دبي بحسابات خاصة، حيث يأمل الفريق في تأكيد تفوقه وقدرته على حصد الألقاب، حينما يلعبا على لقب كأس سوبر الخليج العربي.

استاد راشد آل مكتوم يستضيف المباراة التي ستحسم لقب السوبر غدًا السبت، حيث يدخل الشارقة المباراة كبطل لدوري الخليج العربي الموسم الماضي 2018/2019.

الشارقة بطل دوري الخليج العربي ابتعد عن الأسماء الرنانة في صفقات الميركاتو الصيفي، باستثناء تعاقد مع مهاجم الرأس الأخضر ريكاردو جوميز قادمًا من صفوف بارتيزان بلجراد الصربي.

وجاء تعاقد الشارقة مع اللاعب لتعويض رحيل هداف الفريق الموسم الماضي ويلتون سوارس، الذي رحل إلى صفوف الوصل.

وتمكن ريكاردو من أقناع مسؤولي وجماهير الملكي، حيث نجح في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك عجمان، في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي.

ومنذ أيام تمكن النادي من التعاقد مع اللاعب الشاب البرازيلي صاحب الـ19 عامًا ماركوس ميلوني، الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن.

ولم يتعاقد النادي مع أي لاعبين أجانب، حيث اتجه للتعاقد مع رباعي محلي وهم سالم سلطان ومحمد عبد الباسط وطارق الخديم من الوحدة، ومع محمد خلفان علي لاعب الفجيرة.

لا أشواط إضافية في سوبر الإمارات بين الشارقة وشباب الأهلي

على الجانب الأخر دعم شباب الأهلي صفوفه باللاعب البرازيلي ليوناردو دي سوزا بعدما فسخ الاخير تعاقده مع نادي الوحدة الإماراتي.

وضم الفريق اللاعب الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا قادمًا من ديبورتيفو لاكورونيا، وكان أخر الأجانب السويسري ديفيد مارياني الذي وصل من ليفيسكي صوفيا البلغاري.

بالنسبة للاعبين المحليين، شهدت قائمة الفريق عودة اللاعب يوسف جابر مُجددًا، والذي يعتبر واحداً من أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية بأكثر من 270 مباراة وظهر جابر مع فريقه السابق بني ياس في 31 مباراة في الموسم الماضي.