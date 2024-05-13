كيف دار عليك الزمن يا الأهلي؟! .. أبها يلاحق الراقي بـ"نكسة أكتوبر"

كتيبة يايسله هي من وضعت نفسها في هذا الموقف المحرج!

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يبدو أن الأهلي أصبح المادة الدسمة لأي فريق يرغب في السخرية، ليجعلنا نتساءل "كيف دار على الكبير الزمن بهذه الطريقة؟!"، فبعد الهلال والشباب، حان دور أبها!

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الزعيم والليث الأبيض قبل مواجهاتهما أمام الراقي في الأيام الماضية كلاهما سخر من هبوطه لدوري يلو للدرجة الأولى، لكن أبها لم يلجأ لهذه الجهة.

أبها ذكّر كتيبة المدرب الألماني ماتياس يايسله بالإطاحة بها من كأس خادم الحرمين الشريفين في أكتوبر الماضي، حيث سقط مهزومًا بثنائية مقابل هدف وحيد في دور الـ16.

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ونشر منافس الأهلي في المباراة المقبلة فيديو لأهداف لاعبيه في لقاء الكأس، عبر حسابه على تطبيق "تيك توك"، معلقًا: "8 نفر وحارس مرمى قاموا بالمهمة بنجاح"، بحكم أنه طُرد منه اللاعب فرانسوا كامانو في الدقيقة 3+90، ولم يتمكن الراقي في استغلال الفرصة وإدراك التعادل.

ومن المقرر أن يحل أبها ضيفًا على الأهلي في 18 من مايو الجاري، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن بعدما انتهى لقاء الذهاب بينهما بفوز الراقي بسداسية نظيفة.

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