كيف حول الهلال معاناته أمام الاتحاد إلى سيطرة في الكلاسيكو؟

الهلال حول الدفة لمصلحته خلال السنوات الماضية أمام الاتحاد.

مع بداية الدوري السعودي للمحترفين، كانت الكلمة لنادي الاتحاد، ولكن مؤخرًا انقلبت الآية والتفوق كان لمصلحة الهلال في مباريات الكلاسيكو، ماذا حدث خلال الفترة من بداية دوري المحترفين، وحتى الآن، هذا ما سنتعرف عليه.

مواجهة في غاية القوة، تجمع بين الكبيرين الهلال والاتحاد، في الجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مساء اليوم السبت.

خلال الفترة الأولى من دوري المحترفين، تفوق نادي الاتحاد على الهلال في المواجهات المباشرة وأيضًا البطولات، ولكن خلال السنوات الأخيرة أصبح التفوق لمصلحة الهلال.

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ما السبب وراء ذلك، هذا ما سنستعرضه خلال السطور التالية..

البناء الجيد

عمل نادي الهلال على بناء صفوفه بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة، سواء بالعناصر المحلية أو الأجنبية، وهذا الأمر ما ساهم في وجود الفريق الحالي الذي يمتلكه الزعيم.

نادي الهلال قام بتصعيد عدد من اللاعبين المميزين أمثال سلمان الفرج وسالم الدوسري وغيرهما، وتم منحهم الثقة للعب بشكل أساسي، ليصبحوا الآن أهم عناصر الفريق، بل في الدوري السعودي بأكمله.

أما عن نادي الاتحاد، فعانى خلال السنوات الماضية من عدم استمرار لاعبيه، حيث يتم في كل موسم الاستغناء عن عدد كبير منهم، والتعاقد مع لاعبين جدد، من أجل لتعويض الراحلين، وهذا ما يؤثر في عملية الانسجام وثبات التشكيل.

في كل موسم يقوم نادي الاتحاد بضم عدد كبير من اللاعبين، سواء يحتاجهم الفريق أم لا، ولكن خلال الموسم الحالي يسير الفريق باستراتيجية واضحة، وهي التعاقد مع ما يحتاجه الفريق فقط.

الاستقرار الإداري

أما على المستوى الإداري، فعانى نادي الاتحاد كثيرًا جدًا خلال السنوات الأخيرة، حيث لم تستمر إدارة طويلًا، وهو ما تسبب في عدم استقرار داخل الفريق بسبب كثرة تغيير الإدارات.

الاستقرار من أهم العناصر التي تساهم في تحقيق النتائج الإيجابية والبطولات، وهذا ما افتقده نادي الاتحاد خلال السنوات الماضية، ولكن يستمر منذ الموسم الماضي المجلس الحالي برئاسة أنمار الحائلي.

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وعلى الجانب الآخر، كانت أبرز سمة في نادي الهلال، هي الاستقرار الإداري، حيث يعم الهدوء داخل جدران الزعيم، ولا توجد أي صراعات أو أزمات، وهو ما ساهم في سيطرة الزعيم مؤخرً.

خلق جو من الهدوء والاستقرار داخل الفريق، دائمًا ما يساعد اللاعبين على التركيز مع الفريق، وتحقيق نتائج طيبة والبطولات التي يطمح لها الجماهير.