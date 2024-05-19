كيف حقق مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

يحتدم الصراع بين مانشستر سيتي وآرسنال على لقب موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن كيف حقق السيتيسينز اللقب في نهاية الموسم؟

موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي شهد صراعًا محتدمًا بين آرسنال ومانشستر سيتي، حامل اللقب في آخر ثلاث مواسم، والذي استطاع أن يحتفظ باللقب للموسم الرابع على التوالي لأول مرة في تاريخه بعد أن حسمها في الجولة الأخيرة.

كان ليفربول ضمن المنافسة حتى ابتعد عن الصراع وفقد حظوظه رسميًا في تحقيق اللقب بعد فوز مانشستر سيتي على فولهام في الجولة قبل الأخيرة.

ومن الأمور المميزة حقًا في الدوري الإنجليزي هو مستوى المنافسة على اللقب في كل موسم، والتي تشهد الكثير من التقلبات منذ بداية المسابقة وحتى نهايتها، بالنظر إلى حقيقة تميز "البريمييرليج" وهي أنه لا أمان لأي فريق.

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وفي التقرير التالي من "جول" يكشف كيف حقق مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، عبر استعراض مباريات الجولات الأخيرة للمتنافسين على اللقب قبل أن يحسمه السيتيسينز.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023-2024

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مانشستر سيتي 38 28 7 3 96 34 62 91 2 آرسنال 38 28 5 5 91 29 62 89 3 ليفربول 38 24 10 4 86 41 45 82 4 أستون فيلا 38 20 8 10 76 61 15 68 5 توتنهام 38 20 6 12 74 61 13 66 6 تشيلسي 38 18 9 11 77 63 14 63 7 نيوكاسل 38 18 6 14 85 62 23 60 8 مانشستر يونايتد 38 18 6 14 57 58 -1 60 9 وست هام 38 14 10 14 60 74 -14 52 10 كرسيتال بالاس 38 13 10 15 57 58 -1 49 11 برايتون 38 12 12 14 55 62 -7 48 12 بورنموث 38 13 9 16 54 67 -13 48 13 فولهام 38 13 8 17 55 61 -6 47 14 وولفرهامبتون 38 13 7 18 50 65 -15 46 15 إيفرتون* 38 13 9 16 40 51 -11 40 16 برينتفورد 38 10 9 19 56 65 -9 39 17 نوتنجهام فورست** 38 9 9 20 49 67 -18 32 18 لوتون 38 6 8 24 52 85 -33 26 19 بيرنلي 38 5 9 24 41 78 -37 24 20 شيفيلد يونايتد 38 3 7 28 35 104 -69 16

*خصم 8 نقاط من إيفرتون بقرار من رابطة الدوري الإنجليزي بحجة خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

**خصم 4 نقاط من نوتنجهام فورست بقرار من رابطة الدوري الإنجليزي بحجة خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

متي ينتهي الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

يضم الدوري الإنجليزي الممتاز 20 فريقًا، وهو ما يعني أن عدد الجولات في كل موسم هو 38 جولة.

وبحسب روزنامة البريمرليج، فإن الجولة الأخيرة من المسابقة أنتهت فعلياً يوم 19 مايو 2024.

ما مباريات آرسنال المتبقية في الدوري الإنجليزي 2023-2024:

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 29 آرسنال - تشيلسي الثلاثاء 23 أبريل 2024

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-5 الإمارات 30 مانشستر سيتي - آرسنال الأحد 31 مارس 2024،

17:30 مصر، 18:30 السعودية 0-0 الاتحاد 31 آرسنال - لوتون تاون الأربعاء 3 أبريل 2024،

20:30 مصر، 21:30 السعودية 0-2 الإمارات 32 برايتون - آرسنال السبت 6 أبريل 2024،

18:30 مصر، 19:30 السعودية 3-0 فالمر 33 آرسنال - أستون فيلا الأحد 14 أبريل 2024،

17:30 مصر، 18:30 السعودية 2-0 الإمارات 34 وولفرهامبتون - آرسنال السبت 20 أبريل 2024،

20:30 مصر، 21:30 السعودية 2-0 مولينيو 35 توتنهام - آرسنال الأحد 28 أبريل 2024،

16:00 مصر والسعودية 3-2 استاد توتنهام 36 آرسنال - بورنموث السبت 4 مايو 2024،

14:30 مصر والسعودية 0-3 الإمارات 37 مانشستر يونايتد - آرسنال الأحد 12 مايو 2024،

18:30 مصر والسعودية 1-0 أولد ترافورد 38 آرسنال - إيفرتون الأحد 19 مايو 2024،

18:00 مصر والسعودية 1-2 الإمارات

ما مباريات مانشستر سيتي المتبقية في الدوري الإنجليزي 2023-2024:

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 29 برايتون - مانشستر سيتي الخميس 25 أبريل 2024،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 4-0 فالمر 30 مانشستر سيتي - آرسنال الأحد 31 مارس 2024،

17:30 مصر، 18:30 السعودية 0-0 الاتحاد 31 أستون فيلا - مانشستر سيتي الأربعاء 3 أبريل 2024،

21:15 مصر، 22:15 السعودية 4-1 فيلا بارك 32 كريستال بالاس - مانشستر سيتي السبت 6 أبريل 2024،

14:30 مصر، 15:30 السعودية 4-2 سيلهرست بارك 33 مانشستر سيتي - لوتون تاون السبت 13 أبريل 2024،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 1-5 الاتحاد 34 توتنهام - مانشستر سيتي الثلاثاء 14 مايو 2024

22:00 مصر والسعودية 2-0 ستاد توتنهام 35 نوتينجهام - مانشستر سيتي الأحد 28 أبريل 2024،

18:30 مصر والسعودية 2-0 سيتي جراوند 36 مانشستر سيتي - وولفرهامبتون السبت 4 مايو 2024،

19:30 مصر والسعودية 1-5 الاتحاد 37 فولهام - مانشستر سيتي السبت 11 مايو 2024،

14:30 مصر والسعودية 4-0 كرافين كوتاج 38 مانشستر سيتي - ووست هام الأحد 19 مايو 2024،

18:00 مصر والسعودية 1-3 الاتحاد

كيف حقق مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

حقق مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي 2023-2024 بعد انتصاره على وست هام بنتيجة 3-1 في الجولة الأخيرة، لتنتهي البطولة بتتويج السثتيسينز بعد وصوله للنقطة 91، وبفارق نقطتن عن آرسنال صاحب الـ89 نقطة.

ليُضيف مانشستر سيتي لدولاب بطولاته اللقب العاشر له في الدوري الإنجليزي.