كيف تناولت الصحافة الهولندية تعاقد الاتحاد مع تين كات

مجلس إدارة اتحاد جدة أنهى اتفاقه مع الهولندي المخضرم لنهاية الموسم الحالي

سلطت الصحافة الهولندية الضوء على تعاقد إدارة نادي اتحاد جدة السعودي مع المدير الفني الهولندي هينك تين كات من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المُقبلة.

الصفحة الرسمية للعميد عبر تويتر قالت أن مجلس إدارة اتحاد جدة أنهى اتفاقه مع الهولندي المخضرم لنهاية الموسم الحالي مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

وقالت صحيفة "تليجراف" الهولندي أن كات سيقود اللاعب المغربي كريم الأحمدي الذي صال وجال من قبل في الدوري الهولندي، وبالتحديد مع نادي فينورد.

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ويملك كات سيرة ذاتية قوية، حيث سبق له العمل كمساعد في تدريب برشلونة الإسباني بين عامي 2003 و2006، وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا، كما فاز مع أياكس الهولندي ببطولة كأس هولندا موسم 2006-2007 وبعدها فاز بالسوبر الهولندي في نفس السنة.

وذكرت الصحيفة الهولندية أن نادي الاتحاد يحتل حاليًا المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط فقط من 9 مباريات.