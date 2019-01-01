كيف تضمن مصر تأهلها اليوم لدور الـ16 من كأس أفريقيا؟

جميع الحسابات الممكنة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تنطلق مساء اليوم المرحلة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا، وقد بدأت حسابات تأهل المنتخبات لدور الـ16.

وفي المجموعة الأولى، يلعب المتصدران مصر وأوغندا ضد الكونغو وزيمبابوي على الترتيب، وانتصار الفريقين اليوم يضمن لهما التأهل للدور القادم دون النظر للمباراة الثالثة في دور المجموعات.

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وتضمن مصر التأهل لدور الـ16 حال حققت الفوز اليوم بغض النظر عن النتائج الأخرى في المجموعة، إذ فوزها وتعادل أوغندا ضد زيمبابوي سيجعلها على بُعد 5 نقاط من صاحب المركز الثالث قبل مباراة واحدة من نهاية تلك المرحلة، مما يعني تأهلها رسميًا اليوم.

وانتصار منتخب الفراعنة مع فوز زيمبابوي على أوغندا، سيضع مصر في الصدارة بـ6 نقاط مقابل 3 نقاط لزيمبابوي وأوغندا، مما يعني أن التعادل سيكون كافيًا لحسم التأهل في الجولة الثالثة، لكن حتى في حال الخسارة ستتأهل مصر ضمن أفضل 4 ثوالث خاصة بعد أن حضر التعادل في المباراة الأولى ضمن 3 مجموعات.