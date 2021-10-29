كيف تشاهد مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي 2022؟

نستعرض سويًا في هذا الموضوع القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفيحاء في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين..

يحل النصر ضيفًا ثقيلاً على الفيحاء في الجولة العاشرة من الدوري السعودي 2021-22.

العالمي سيدخل المباراة ولا بديل له عن الفوز لمصالحة جماهيره بعد الخسارة المخيبة في الجولة الأخيرة من الاتفاق، والهزيمة السابقة لها التي اٌصته من دوري أبطال آسيا على يد الغريم التقليدي الهلال.

الفيحاء هو الآخر قادم من هزيمة على يد الباطن في الجولة السابقة، أوقفت رصيده عند النقطة 13 في المركز السادس في جدول الترتيب، وذلك بفارق نقطة عن النصر السابع.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معًا كيف يمكنك متابعة مباراة النصر والفيحاء على التلفزيون أو عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة النصر والفيحاء؟

موعد مباراة النصر القادمة ضد الفيحاء هو السبت 30 أكتوبر 2021 على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:50 مساءً بتوقيت السعودية، 6:50 مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد الملعب الفيحاء - النصر السبت 30 أكتوبر 2021،

19:50 السعودية، 18:50 مصر مدينة الملك سلمان الرياضية

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء؟

تقوم قناة SSC1 بنقل مباراة النصر والفيحاء عبر شاشتها بتقنية HD بصورة مشفرة.

ويمكن أيضًا متابعة المباراة مفتوحة على قناة SSC1 ولكن ستكون بتقنية SD.

المباراة القنوات الناقلة الفيحاء - النصر SSC1

كيف تتابع مباراة النصر والفيحاء عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والفيحاء مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.