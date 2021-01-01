كيف تشاهد مباراة السد والنصر في دوري أبطال آسيا 2021؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد السد في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وكيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

يستعد النصر لمواجهة السد، في قمة من قمم الكرة العربية، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، على ملعب مرسول بارك.

وبحسب النظام الجديد للنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، فإن مباريات المجموعة الرابعة من البطولة، والتي تضم النصر، السد، فولاذ، والوحدات ستكون في الرياض وعلى ملعب مرسول بارك.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

والآن يبقى السؤال، ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

متى موعد مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا؟

ستنطلق صافرة مباراة النصر والسد في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، وذلك يوم السبت 17 أبريل 2021.

المباراة الموعد الملعب النصر - السد السبت 17 أبريل 2021،

5 رمضان 1442،

21:00 السعودية وقطر، 20:00 مصر مرسول بارك

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد دوري أبطال آسيا 2021؟

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها، وذلك بعد أن كانت تنقل في السابق حصريًا على شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي على ما يبدو لم تحصل على الحقوق من جديد.

المباراة القنوات الناقلة النصر - السد لا يوجد

كيف تشاهد مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا 2021 على الإنترنت؟

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توقيع اتفاقية حقوق حصرية مع شركة الرياضة السعودية، تحصل بموجبها الشركة على الحقوق الإعلامية لمسابقات الاتحاد القاري في السعودية بين 2021 و2024.

وبحسب الاتفاق ستقوم الشركة السعودية بنقل البطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية الآسيوية، ومن ضمنها بالتأكيد دوري أبطال آسيا.

ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2021 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.