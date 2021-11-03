كيف تشاهد مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي 2022؟

يستقبل الاتحاد ضيفه الفتح على ملعب الجوهرة المشعة، في المباراة القوية التي تقام بينهما لحساب الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتحاد قد نجح في استعادة عافيته مجددًا بانتصار صعب على الحزم بهدف نظيف، ليصل إلى صدارة الدوري مؤقتًا برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.

أما الفتح الذي بدأ موسمه بصورة مميزة فيأتي في المركز السابع برصيد 12 نقطة، ويدخل المباراة وعينه على مصالحة جماهيره بعد الخسارة من أبها في الجولة الماضية بثلاثية لهدف.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معًا كيف يمكنك متابعة مباراة الاتحاد والفتح على التلفزيون أو عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الاتحاد والفتح؟

موعد مباراة الاتحاد والفتح هو الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة إلا ربع بتوقيت مصر.

المباراة الموعد الملعب الاتحاد - الفتح الخميس 4 نوفمبر 2021،

19:45 السعودية، 18:45 مصر الجوهرة المشعة

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح؟

تقوم قناة SSC بنقل مباراة الاتحاد ضد الفتح عبر شاشتها بتقنية HD بصورة مشفرة.

ويمكن أيضًا متابعة المباراة مفتوحة على قناة SSC ولكن ستكون بتقنية SD.

المباراة القنوات الناقلة الاتحاد - الفتح SSC

كيف تتابع مباراة الاتحاد والفتح عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الفتح مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.