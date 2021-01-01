كيف تشاهد مباراة الأهلي واستقلال في دوري أبطال آسيا 2021؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد استقلال في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وكيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف ستاد الجوهرة المشعة مباراة الأهلي السعودي قبل الأخيرة في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، والتي ستكون ضد منافس قوي هو نادي استقلال.

فاز الفريق الإيراني بنتيجة ثقيلة في مباراة الراقي الأولى في دوري الأبطال هذا الموسم هي 5-2، وستكون المباراة ثأرية لزملاء السومة، كما أنها مباراة مصيرية للفريقين، فالفائز بها سيقترب من التأهل للدور الثاني.

تعادل الأهلي السعودي مع الدحيل في المباراة الثانية ثم فاز على الشرطة ذهابًا وإيابًا، ليتساوى بذلك في النقاط مع استقلال (7)، ويفصل بينهما نقطة عن نادي الدحيل المتصدر.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستقلال في دوري أبطال آسيا 2021، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى مباراة الأهلي واستقلال في دوري أبطال آسيا 2021؟

موعد مباراة الأهلي واستقلال هو يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 الموافق 15 رمضان 1442، وستنطلق صافرة البداية الساعة 11:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

المباراة الموعد الملعب الأهلي السعودي - استقلال الإيراني الثلاثاء 27 أبريل 2021،

15 رمضان 1442،

23:15 السعودية، 00:15 الإمارات الجوهرة المشعة

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستقلال دوري أبطال آسيا 2021؟

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها، وذلك بعد أن كانت تنقل في السابق حصريًا على شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

المباراة القنوات الناقلة الأهلي السعودي - استقلال الإيراني لا يوجد

كيف تشاهد مباراة الأهلي واستقلال في دوري أبطال آسيا 2021 على الإنترنت؟

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توقيع اتفاقية حقوق حصرية مع شركة الرياضة السعودية، تحصل بموجبها الشركة على الحقوق الإعلامية لمسابقات الاتحاد القاري في السعودية بين 2021 و2024.

تقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي السعودي واستقلال الإيراني عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.