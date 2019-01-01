كيف تسدد الضربات الحرة المباشرة على طريقة كريستيانو رونالدو؟

يملك البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس حالياً وأسطورة ريال مدريد سابقاً تكنيك مميز أثناء تسديد الضربات الحرة المباشرة، كيف يمكن تقليده؟

لا يُعرف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو بأنه أحد المتخصصين في تسديد الركلات الحرة المباشرة ولكن نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق يملك تكنيك خاص به عند تسديد مثل هذه الكرات، لذا أصبح أسلوبه معروفاً وكان يُطلق عليه "تسديدة مشط القدم" وقد قام الكثير من اللاعبين بمحاكاة هذا الأسلوب.

إنها في الأساس مزيج من القوة وطريقة التنفيذ، وإذا تم القيام بها بشكل صحيح ستشاهد الكرة تتمايل أثناء الطيران مما يجعل التصدي لها صعباً على أي حارس مرمى مهما كانت قدراته، ليس من السهل تنفيذ مثل هذه الكرات بالصورة الصحيحة ولكن هناك شعور هائل بالرضا ينتاب من يحاول أن يلعبها بهذه الطريقة، فكيف يمكن تنفيذها؟.

نظراً للقوة التي ينطوي عليها الأمر يجب أن تتواجد الكرة على بعد حوالي من 25 إلى 40 ياردة من المرمى، يبدو أن رونالدو يفضل الجري لمسافة طويلة قبل أن يلعب الكرة لذا يتخذ أربع أو خمس خطوات تقريباً للخلف من أجل يضع نفسه في مكان مناسب للركض.

بعد أن استعاد رونالدو خطواته من الكرة يقف وهو مُبعد لكلتا ساقيه عن بعضهما البعض وذراعيه إلى جانبه، ثم يأخذ نفساً عميقاً، ينظر إلى الكرة والشباك قبل أن يقوم بتنفيذ الضربة الحرة.

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ثم يأتي الجزء الأساسي من تقنية الركلة الحرة المباشرة وهو لعب الكرة بالقدم، من أجل الحصول على الاتصال الصحيح مع الكرة يجب أن تقف القدم الدائمة بجانب الكرة، ويجب أن تكون القدم التي ستركل الكرة متصلة بها على طول المشط "أنظر للصورة الموجودة أعلاه".

تباعاً لذلك، يجب أن يرتفع مستوى كلا من الركبة والساق وما هو بدوره سيساعد الكرة أن تتمايل بعد تسديدها على أمل أن يكون السيناريو القادم هو الاحتفال بها داخل الشباك.

لذا لتنفيذها، يجب إتباع الآتي:

ضع الكرة واتخذ أربع أو خمس خطوات للخلف توقف وتهيأ بشكل صحيح قبل الركض اركل الكرة بقوة باستخدام مشط القدم حاول أن ترفع القدم التي ستسدد بها قليلاً اثناء التنفيذ نتمنى أن تحتفل بالهدف بعد كل ذلك

بطبيعة الحال ومن أجل إتقان طريقة تنفيذ الركلات الحرة المباشرة بهذه الكيفية يجب أن تتدرب عليها كثيراً، وإذا أردت الاقتراب من مستوى كريستيانو رونالدو فعليك أن تحاول لساعات وساعات متواصلة.

لا تقلق إذا فشلت في إتقانها سريعاً لأن رونالدو نفسه مكث فترات طويلة للتدرب عليها باعتراف من زميله السابق فان دير فارت والذي صرح وقال: أتذكر في إحدى المرات لم يتدرب رونالدو بشكل جيد، ثم أخذ 20 كرة من أجل ممارسة ركلاته الحرة، كان يركلهم ويذهبوا في كل مكان عدا المرمى.

وأضاف: أخذت كرة واحدة وركلتها وقلت له هكذا يمكنك أن تلعبها، وفي المباراة التالية أحتسبت لنا ركلة حرة مباشرة وقلت له هل يمكنني أن ألعبها؟ قال لي: لا أنا من سألعبها، كانت على بعد 30 متر من المرمى واستطاع تسديدها في الركن الأعلى من المرمى، وثم قالي لي: هذه هي طريقتي في تسديدها.

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لماذا أطلق على الركلة الحرة لرونالدو اسم تسديدة مشط القدم؟

أصبح مصطلح تسديدة مشط القدم في كرة القدم مرادفاً للبرتغالي كريستيانو رونالدو وأسلوبه في تنفيذ الركلات الحرة المباشرة، وفي مثل هذه اللعبات تتحرك الكرة بشكل كبير في الهواء وتتذبذب بشكل غير متوقع من جانب إلى آخر، يجب ألا تدور على الإطلاق أو على الأقل تدور قليلاً.

حظى هذا المصطلح بشعبية كبيرة في لعبة البيسبول في أوائل القرن العشرين، كما تم استخدامه في رياضات آخرى مثل لعبة الكريكيت.

كيف تسدد الركلات الحرة المباشرة بطريقة رونالدو في فيفا 19؟





من الممكن محاكاة أسلوب رونالدو في تنفيذ الركلات الحرة المباشرة في لعبة فيفا 19، إذا حصلت على ركلة حرة من مسافة 25 إلى 40 ياردة من المرمى، اتبع التعليمات الآتية: