كيف تحولت قيمة عبدالفتاح آدم من مليون ريال لتتخطى 20 مليون

من المنتظر أن يُعلن نادي النصر بشكل رسمي عن الصفقة بعد انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

توصلت إدارة نادي التعاون إلى اتفاق مع المفاوض النصراوي من أجل بيع اللاعب عبدالفتاح آدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لصفوف نادي النصر.

ومن المنتظر أن يُعلن نادي النصر بشكل رسمي عن الصفقة بعد انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي والذي سيتم خلال أيام.

حساب نادي غرد عبر حسابة في موقع التدوين المصغر تويتر :"وافق مجلس إدارة النادي على انتقال اللاعب عبدالفتاح آدم لنادي النصر متمنياً له التوفيق والنجاح مع ناديه الجديد وسيكون التوقيع الرسمي فور انتهاء انتخابات نادي النصر وتولي إدارة جديد و مثل الجانب النصراوي في الصفقة الأستاذ "عبدالرحمن الحلافي".

التقارير أكدت أن صفقة انتقال آدم إلى نادي النصر تتراوح بين 20-25 مليون ريال سعودي، ويُعد هذا الرقم الأكبر في تاريخ صفقات نادي التعاون عند بيع أحد اللاعبين.

المفارقة أن آدم من موالد المملكة كان قد انضم إلى صفوف سكري القصيم قادمًا من نادي الحزم في يناير 2018، في قيمة لم تتخطى حينها مليون ريال سعودي فقط.

وخلال الموسم الماضي 2018\2019 تمكن اللاعب صاحب الأصول النيجيرية من تقديم مستوى كبير وتألق بشكل واضح مسجلاً 12 هدف في الدوري المحلي إضافة الى 3 أهداف لحساب منافسات كأس الملك.

رئيس اتحاد جدة يهاجم إدارة التعاون

وبالتأكيد فأن ارتفاع قيمة الصفقة إلى هذا الرقم يأتي بسبب المنافسة القوية للتعاقد مع الاعب، حيث حاولت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في ضم اللاعب وتقديم عرضًا مغريًا له.

يُذكر أن إدارة نادي الاتحاد قد عبرت عن غضبها من بيع عقد اللاعب لنادي النصر، على الرغم من توفير كافة طلبات التعاون بحسب ما وصف أنمار الحائلي رئيس العميد.