كيف تتأهل تونس إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022؟

تعرف على حظوظ تونس في التأهل للدور الثاني من كأس العالم 2022 بعد السقوط أمام أستراليا

نتيجة محبطة حدثت لمنتخب تونس اليوم أمام أستراليا بالهزيمة بهدف نظيف على استاد الجنوب في الجولة الثانية من كأس العالم قطر 2022.

قطر تلقت هزيمتها الأولى في المجموعة لتمتلك في رصيدها نقطة واحدة فقط، وتبقي باب التأهل للدور المقبل مفتوحًا.

وينتظر نسور قرطاج مباراة فرنسا والدنمارك لمعرفة الشكل النهائي للمجموعة بعد انتهاء الجولة الثانية.

والآن، ما هي حظوظ منتخب تونس للتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022؟

جدول مباريات تونس في كأس العالم 2022؟

تونس افتتحت البطولة بالتعادل السلبي مع الدنمارك قبل أن تسقط بالهزيمة أمام أستراليا

المباراة الموعد النتيجة الملعب الدنمارك - تونس الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،

16:00 قطر والسعودية، 14:00 تونس 0-0 استاد المدينة التعليمية تونس - أستراليا السبت 26 نوفمبر 2022،

13:00 قطر والسعودية، 11:00 تونس 1-0 استاد الجنوب تونس - فرنسا الأربعاء 30 نوفمبر 2022،

18:00 قطر والسعودية، 16:00 تونس - استاد المدينة التعليمية

ترتيب مجموعة تونس في كأس العالم 2022؟

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 فرنسا 1 1 1 0 4 1 +3 3 2 أستراليا 2 1 0 1 2 4 -2 3 3 الدنمارك 1 0 1 0 0 0 0 1 4 تونس 2 0 1 1 0 1 -1 1

يتواجد منتخب تونس في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة فقط بالتساوي مع الدنمارك، وفي انتظار لقاء الأخير مع فرنسا للوقوف على شكل المجموعة النهائي.

ما هي قواعد التأهل من دور المجموعات في كأس العالم 2022؟

في مرحلة المجموعات من مسابقة كأس العالم، والتي تعتبر هي الدور الأول للبطولة قبل البدء في دور الستة عشر وأدوار خروج المغلوب، تم تحديد بعض المعايير من أجل اللجوء إليها في حال تساوي المتنافسين على حجز بطاقتي التأهل في عدد النقاط:

عدد الأهداف التي تم الحصول عليها في كل مباريات المجموعة فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة عدد الأهداف التي تم تسجيلها في كل مباريات المجموعة عدد النقاط التي تم الحصول عليها في المواجهة المباشرة مع الفريق الذي تم التساوي معه في عدد النقاط فارق الأهداف في المواجهة المباشرة مع الفريق الذي تم التساوي معه في عدد النقاط عدد الأهداف التي تم تسجيلها في المباراة التي لُعبت بين المنتخبين بعد التساوي في عدد النقاط اللجوء لقواعد اللعب النظيف في كل مباريات المجموعة ( يتم إجراء خصم واحد فقط للاعب في المباراة الواحدة )

ويتم خصم النقاط طبقاً لقواعد اللعب النظيف، على النحو الآتي:

بطاقة صفراء = خصم نقطة واحدة

بطاقة حمراء غير مباشرة = خصم ثلاث نقاط

بطاقة حمراء مباشرة = خصم أربع نقاط

بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة = خصم خمس نقاط

كيف تتأهل تونس إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022؟

يمتلك منتخب تونس نقطة واحدة فقط في كأس العالم بعد مرور جولتين.

حظوظ تونس لم تنته، ففي حال فوز فرنسا على الدنمارك، يتعين على نسور قرطاج الفوز في الجولة المقبلة على الديوك للتأهل، بشرط سقوط أستراليا أمام الدنمارك.

أما في حال فوز الدنمارك على فرنسا، فإنّ تونس تحتاج إلى الفوز أيضًا في الجولة الأخيرة دون النظر لنتيجة لقاء أستراليا والدنمارك.

وفي حال تعادل الدنمارك وفرنسا، فإنّ تونس تحتاج للفوز على الديوك بنتيجة كبيرة.