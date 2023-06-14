كيف تأهل منتخب مصر متصدراً إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي تستضيفها ساحل العاج؟

تمكن منتخب مصر من تدارك موقفه سريعًا في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي تستضيفها ساحل العاج مطلع العام المقبل.

منتخب مصر يخوض غمار التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبه منتخبات إثيوبيا وغينيا ومالاوي.

ويتم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة النهائية من التصفيات على 12 مجموعة تضم أربعة منتخبات يتأهل عن كل منها منتخبان إلى النهائيات، وبمشاركة منتخب ساحل العاج في التصفيات، سيتأهل معه منتخب واحد فقط عن مجموعته إلى البطولة.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة

جدول ترتيب مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023

منتخب مصر يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، بأربعة انتصارات وخسارة وحيدة، ويتفوق بفارق ثلاث نقاط وأيضًا بالمواجهات المباشرة على منتخب غينيا بعد الانتصار الأخير بهدفين مقابل هدف، لذا فقد ضمن الفراعنة التأهل كمتصدر للمجموعة بشكل رسمي، فيما يحتل كل من مالاوي وإثيوبيا المركزين الثالث والرابع في المجموعة على الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط مصر 5 4 0 1 9 3 +6 12 غينيا 5 3 0 2 7 5 +2 9 مالاوي 4 1 0 3 2 8 -6 3 إثيوبيا 4 1 0 3 5 7 -2 3

كيف تأهل منتخب مصر إلى كأس أمم إفريقيا 2023

نجح منتخب مصر في الفوز في مباراة الجولة الرابعة خارج أرضه على مالاوي، ليثبت أقدامه كأحد أصحاب المركزين الأول أو الثاني في المجموعة الرابعة.

ثم استكملها بالانتصار على غينيا منافسه المُباشر على الصدارة ليتربع الفراعنة على صدارة الترتيب بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة.

جدول مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023