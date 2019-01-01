كيف برر جوارديولا هزيمة مانشستر سيتي أمام نوريتش؟

هكذا تحدث الفيلسوف بعد الهزيمة المفاجئة

رفض مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، تضخيم الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها فريقه على يد نوريتش سيتي بنتيجة 2-3، في موقعة ملعب "كارو روود" في الجولة الخامسة للبريميرليج.

وفي رده على سبب الهزيمة غير المتوقعة، قال الفيلسوف لشبكة (بي بي سي) البريطانية "لم تكن هزيمة سيئة، لقد خلقنا بعض الفرص، لكننا لم نستغلها. وبالنسبة لنوريتش، فهو فريق جيد حقًا ولديه مجموعة من اللاعبين الجيدين وبجودة عالية، واليوم كانوا في أفضل حالاتهم".

وأضاف "لم يكن لدينا الإصرار اللازم لاقتحام الثلث الأخير من الملعب كما نفعل دائمًا، وفي كرة القدم، من الصعب تجنب الأخطاء دائمًا، لا أعرف كم فرصة أتيحت لنا وكم فرصة لهم، لكن الشيء المهم في اللعبة هو تسجيل الأهداف واستغلال كل فرصة تأتي إليك".

وفي مقابلة أخرى مع شبكة "سكاي سبورتس"، قال "كانت مباراة جيدة، هددوا مرمانا 3 أو 4 مرات، لكني أعرف ما يمكننا القيام به، وأنا أحب لاعبي فريقي ويشرفني أن أكون مدربهم".

وواصل مرافعة الدفاع عن فريقه "لا يُمكن لأحد أن يتوقع أو ينتظر منا الفوز والحصول على 100 نقطة على طول الوقت، لكني أثق أننا سنتعافى ونعود، شراكة أوتامندي وستونز؟ هما يلعبان معًا كثيرًا، وهما كذلك قلبي دفاعنا الأساسيين، وهذا يحدث أحيانًا".

نورويتش سيتي 3-2 مانشستر سيتي

ريال سوسيداد 2-0 أتلتيكو مدريد

ليبزيج 1-1 بايرن ميونخ

فيورنتينا 0-0 يوفنتوس



ليلة سقوط الكبار في الدوريات الأوروبية ❌ pic.twitter.com/Mf87TyAI52 — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 14, 2019

الجدير بالذكر أن الهزيمة أبقت مانشستر سيتي كما هو في المركز الثاني، لكن الفارق مع المتصدر ليفربول اتسع لخمس نقاط، بعد فوز كتيبة يورجن كلوب على نيوكاسل بثلاثية ماني وصلاح.