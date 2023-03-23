كيف أنهى النصر قضية محمد أبو جبل؟ السر في كريستيانو رونالدو

النجم البرتغالي يُجبر النصر على إنهاء قضية أبو جبل

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لعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دورًا كبيرًا في نجاح نادي النصر، في إنهاء قضية الحارس المصري محمد أبو جبل، بعد دخول الطرفين في نزاعات قضائية بسبب العقد المبرم بينهما.

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النصر نجح في إنهاء قضية محمد أبو جبل بالتراضي بين الطرفين، وذلك بعد خلاف على العقد الذي تم توقيعه بين الطرفين، قبل تراجع مسؤولي العالمي. "طالع التفاصيل"

وكشف نواف المهدي وكيل أعمال أبو جبل خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" عن أن مسؤولي النصر يريدون إنهاء كافة قضايا النادي في نهاية الموسم، وأن يكون لديهم صفر قضايا أو أزمات.

وأضاف وكيل أبو جبل: "توجه نادي النصر جاء في ظل وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهي النقطة التي كانت في الاعتبار وقدرناها من جانبنا".

واختتم نواف المهدي تصريحاته قائلًا: "اتضح الأمر لأبو جبل بشكل عام، وجلسنا على طاولة المفاوضات، وانتهت الأزمة بيننا وبين نادي النصر".

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