"لا أعرف كيف أجعل الجميع سعداء!".. يورجن كلوب يفسر قراره الغريب

المدرب الألماني اتخذ قرارًا استغرب له العالم أجمع

استغرب قطاع واسع من عشاق كرة القدم خطوة يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق، إثر تعيينه رئيسًا لكرة القدم العالمية في شركة "ريد بول" النمساوية المالكة لأندية ريد بول سالزبورج ولايبزيج إضافة إلى أندية أخرى في شتى أنحاء العالم.

وكان جماهير بوروسيا دورتموند يريدون وصول كلوب إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، واصفين رفض ذلك الأمر بالجنون من قبل المدرب الألماني البالغ من العمر 57 عامًا.

وقال كلوب أثناء استضافته في البودكاست الخاص بالنجم الألماني توني كروس: "لم أرغب في أن أدوس على أصابع أي شخص (أضايق أحدًا) وأنا شخصيًا أحب جميع أنديتي السابقة، لكنني لا أعرف بالضبط ما ينبغي فعله كي يكون الجميع سعداء".

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وأردف: "كان الأمر واضحًا بالنسبة لي أنني أريد العودة لعالم كرة القدم دون فعل الأشياء ذاتها في المستقبل القريب، لذلك حين ظهرت قصة ريد بول، كان ذلك بالنسبة لي أمرًا رائعًا".

ووصف كلوب وظيفته القادمة بأنها تعد "منصة مثالية" بالنسبة له، لأنها ستجعله يعمل في كرة القدم مرة أخرى، والجدير بالذكر أنه سيتولى مهام منصبه رسميًا بدءًا من يناير المقبل.