فيديو | هكذا الدعم وإلا فلا .. كيف استقبل جمهور الاتحاد أحمد حجازي أمام الشباب بعد ضياعه لكأس الملك؟

المدافع المصري تسبب في الإطاحة بفريقه من كأس الملك، ولقاء الشباب هو أول مواجهة بينه وبين جمهور الاتحاد بعد الوداع المخجل

shahid

يتغنى الجميع بزحف جمهور الاتحاد خلف فريقه في كل مباراة في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، لكن هذا الجمهور يجيد أيضًا دعم لاعبيه في المواقف الفردية عندما يخطئون، للمساهمة في نهوضهم سريعًا.

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العميد يستضيف اليوم الخميس، الشباب، في قمة الجولة الـ24 من دوري روشن، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

وفور نزول لاعبي الفريق لأرض الملعب، لإجراء عمليات الإحماء قبل انطلاق المباراة، هتف جمهور العميد في المدرجات باسم المدافع المصري أحمد حجازي، لتوجيه التحية له ودعمه نفسيًا بعدما تسبب في الإطاحة بالفريق من كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتجه إليهم ويرد لهم التحية.

النمور ودعوا الكأس قبل أيام من دور نصف النهائي، بالهزيمة أمام الهلال بهدف نظيف، سجله حجازي بالخطأ في مرماه في الأشواط الإضافية، ليطيح بفريقه من البطولة، بينما كان يبحث عن التتويج بلقبه الثاني في الموسم الجاري، بعد حصد لقب كأس السوبر السعودي.

جدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 56 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن النصر؛ صاحب الوصافة، لكن العالمي خاض مباراة واحدة أكثر.

Shahid