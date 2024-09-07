"لغة المال تحكم" .. دي بروينه يحذر من كارثة قادمة بسبب كأس العالم للأندية

راحة محدودة قبل خوض 80 مباراة

يعتقد كيفين دي بروينه صانع ألعاب مانشستر سيتي، أن لغة الأموال أصبحت هي العامل المسيطر على توجهات الاتحادين الدولي والأوروبي في الفترة الأخيرة.

المسابقات الأوروبية الخاصة بالأندية تم توسيعها مؤخرًا إلى 36 فريقًا هذا الموسم، كما تغير شكل كأس العالم للأندية ليتكون من 32 فريقًا، على أن يبدأ في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي دفع بعض النقابات الرياضية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الفيفا.

دي بروينه سُئل عن شعوره بالقلق تجاه زيادة عدد المباريات في الموسم الواحد بسبب هذا التوسع، وقال في تصريحات صحفية:"المشكلة الحقيقية ستظهر بعد كأس العالم للأندية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف صاحب الـ33 سنة على هامش مباراة بلجيكا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية:"نعلم أنه لن يفصل بين نهائي مونديال الأندية وأول مباراة في الدوري الإنجليزي سوى ثلاثة أسابيع فقط، وبعدها سيكون عليك الاستعداد لخوض 80 مباراة أخرى".

وتابع:"ربما سيمر هذا العام على خير، ولكن القلق من الموسم القادم، المشكلة هي أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي يواصلان إضافة المزيد من المباريات، نقوم بالشكوى بصفة مستمرة، لكن لم يتم العثور على حلول، يبدو أن المال يتحدث بصوت أعلى من أصوات اللاعبين".

يذكر أن اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين سبق أن أعلن في يوليو الماضي، عن نيته التقدم بشكوى إلى هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بشأن تقويم المباريات الدولية للفيفا.