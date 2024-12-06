فريق مفاجأة ينتظره .. كيفين دي بروينه يرفض دوري روشن السعودي بسبب "السيتي"!

تعرف على ما يفكر فيه دي بروينه ومانشستر سيت

ينتهي عقد النجم البلجيكي كيفين دي بروينه، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي، وسط اهتمام كبير من جانب أندية دوري روشن السعودي، للحصول على خدماته.

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دي بروينه أكد في تصريحات عقب مباراة فينورد الهولندي بدوري أبطال أوروبا، على أنه لا يعلم مستقبله، سواء بالبقاء أو الرحيل عن مانشستر سيتي.

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وكشفت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، عن أن مانشستر سيتي يدرس إمكانية انتقاله إلى أحد الأندية التابعة لمجموعة "السيتي"، عندما يقرر الرحيل عن مانشستر سيتي، نظرًا لمكانته الكبيرة بالنادي.

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وأضافت الصحيفة أن خيار البقاء مع مانشستر سيتي للموسم الـ11 على التوالي مطروح، واللاعب البلجيكي مرحب بهذا الأمر، وأيضًا لا مانع لديه للانتقال إلى أحد أندية مجموعة السيتي.

وتمتلك مجموعة السيتي أندية: "مانشستر سيتي، نيويورك سيتي في أمريكا، ومبلورن سيتي في أستراليا، بجانب أندية أوروبية أخرى".

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ورغم اهتمام أندية دوري روشن السعودي للحصول عليه في صفقة انتقال حر، في صيف 2025، إلا أن اقتراح انتقال دي بروينه إلى الولايات المتحدة من بوابة نيو يورك سيتي هو الخيار الأكثر احتمالًا له، خاصة وأنه يمثل تجاريًا من جانب شركة Roc Nation.

وقاد دي بروينه فريقه مانشستر سيتي للعودة إلى الانتصارات، بعد 7 مباريات متتالية دون فوز، وذلك على حساب نوتنجهام فورست مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ صنع هدفًا ليُصبح ثاني أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بتاريخ الدوري برصيد 114 هدفًا، بعد ريان جيجز.