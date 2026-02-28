كيفية مشاهدة وبث مباراة إيمانويل نافاريتي ضد إدواردو نونيز: التاريخ، بطاقة المباراة، روابط البث المباشر والمزيد

يستعد عشاق الملاكمة لليلة كبيرة هذا السبت، 28 فبراير 2026، حيث يواجه إيمانويل نافاريتي وإدواردو "شوجار" نونيز بعضهما البعض في مباراة توحيد لقب الوزن الخفيف الفائق في ديزرت دايموند أرينا في غليندال، أريزونا.

يدخل كلا الملاكمين المباراة حاملين لقبين عالميين - حزام WBO لنافاريتي وحزام IBF لنونيز - في ما يُوصف بأنه حرب مكسيكية بالكامل في وزن 130 رطلاً. تشير الأداءات الأخيرة إلى أن المباراة ستكون حافلة بالإثارة، حيث من المرجح أن يؤدي أسلوب نونيز القوي الذي حقق 27 انتصارًا بالضربة القاضية وأسلوب نافاريتي العدواني الذي لا هوادة فيه إلى إثارة المباراة الرئيسية. سيتم بث البطولة بالكامل على DAZN وستضم مجموعة قوية من المباريات الداعمة لليلة القتال.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته عن مباراة نافاريتي ضد نونيز، من تاريخ المباراة ومواعيد البدء العالمية إلى كيفية المشاهدة والبث حول العالم.

متى ستقام مباراة إيمانويل نافاريتي ضد إدواردو نونيز؟

التاريخ: السبت، 28 فبراير 2026

السبت، 28 فبراير 2026 المكان: ديزرت دايموند أرينا، غليندال، أريزونا، الولايات المتحدة

ديزرت دايموند أرينا، غليندال، أريزونا، الولايات المتحدة وقت البدء: حوالي الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 1:00 صباحًا بتوقيت غرينتش (الأحد) مع توقع بدء الحدث الرئيسي بعد المباريات التمهيدية.

هذه المباراة الضخمة لتوحيد لقب وزن الريشة الخفيف هي الحدث الرئيسي في بطولة Matchroom Boxing المباشرة من أريزونا، مع بدء المباريات التمهيدية في وقت مبكر من المساء.

كيفية مشاهدة أو بث مباراة إيمانويل نافاريتي ضد إدواردو نونيز

📺 DAZN: سيتم بث جميع مباريات البطولة، بما في ذلك مباراة نافاريتي ضد نونيز، مباشرة على DAZN في جميع أنحاء العالم مقابل اشتراك. يمكنك المشاهدة على أجهزة التلفزيون الذكية والهواتف والأجهزة اللوحية ومتصفحات الويب وأجهزة البث.

سيتم بث جميع مباريات البطولة، بما في ذلك مباراة نافاريتي ضد نونيز، مباشرة على DAZN في جميع أنحاء العالم مقابل اشتراك. يمكنك المشاهدة على أجهزة التلفزيون الذكية والهواتف والأجهزة اللوحية ومتصفحات الويب وأجهزة البث. 🔗 رابط البث: قم بزيارة الصفحة الرسمية لـ DAZN للتسجيل ومشاهدة البث المباشر.

قم بزيارة الصفحة الرسمية لـ DAZN للتسجيل ومشاهدة البث المباشر. معلومات الاشتراك في DAZN: تشمل خطط DAZN الحالية خيارات شهرية أو سنوية، تتيح الوصول إلى الملاكمة ورياضة MMA وغيرها من الرياضات القتالية الحية. تختلف الاشتراكات حسب المنطقة وغالبًا ما تشمل إعادة العرض وأهم اللحظات.

بطاقة مباراة إيمانويل نافاريتي ضد إدواردو نونيز

فيما يلي بطاقة المباراة المؤكدة لعرض يوم السبت، الذي سيقام في غليندال:

المباراة الوزن / التفاصيل إيمانويل نافاريتي ضد إدواردو نونيز توحيد لقب بطولة العالم للوزن فوق الريشة من الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO) تامير سمولز ضد أبيل راموس وزن الوسط إميليانو فارغاس ضد أغوستين كوينتانا الوزن الخفيف الفائق أرتورو كارديناس ضد جوردان مارتينيز الوزن فوق الديك هيكتور بلتران جونيور ضد سيزار دياز وزن الريشة / البطاقة الرئيسية

نافاريتي ونونيز: قصة الشريط

إيمانويل نافاريتي

اللقب: "فاكيرو"

الألقاب: بطل WBO في وزن السوبر ريشة

السجل: 39-2-1 (32 KO)

الملف الشخصي: نافاريتي هو أحد أبطال العالم الأكثر إثارة في عالم الملاكمة، وهو ملاكم مخيف يتمتع بقدرة لا تهدأ على توجيه اللكمات.

إدواردو "شوجار" نونيز

اللقب: "شوجار"

الألقاب: بطل IBF للوزن فوق الريشة

السجل: 29-1 (27 KO)

الملف الشخصي: نونيز هو ملاكم قوي يتمتع بقدرة كبيرة على الفوز بالضربة القاضية، وهو حامل لقب IBF، ويتمتع بأحد أفضل معدلات الفوز بالضربة القاضية في فئته.

أين يمكنك مشاهدة المباراة

تطبيق DAZN: متوفر على أجهزة مثل التلفزيونات الذكية والهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الألعاب وأجهزة الكمبيوتر.

الإعادة والمقتطفات: إذا فاتتك البث المباشر، ستتوفر الإعادة والمقتطفات عبر منصة DAZN.