كيفية مشاهدة مباراة اليوم بين وريكسهام وإيبسويتش في بطولة الدوري الإنجليزي: البث المباشر والقناة التلفزيونية ووقت البدء

هنا يمكنك العثور على البث المباشر باللغة الإنجليزية لمباراة ريكسهام ضد إيبسويتش، حيث يقدم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

كيفية المشاهدة من أي مكان باستخدام VPN

إذا كنت مسافرًا إلى الخارج أو ترغب فقط في الوصول إلى خدمات البث المعتادة من مكان آخر في العالم، فقد تواجه قيودًا جغرافية. وهنا يأتي دور الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).

تتيح لك شبكة VPN، مثل ExpressVPN، إنشاء اتصال آمن ومشفّر عبر الإنترنت. من خلال تغيير موقعك افتراضيًا إلى بلد يتم فيه بث المباراة، يمكنك تجاوز قيود الحجب ومشاهدة فريقك المفضل مباشرة. انقر هنا للحصول على دليل تفصيلي أو، بدلاً من ذلك، تحقق من دليل GOAL لأفضل شبكات VPN لبث الألعاب الرياضية.

موعد انطلاق مباراة ريكسهام ضد إيبسويتش

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى ريسكورس غراوند

ستبدأ مباراة اليوم بين وريكسهام وإيبسويتش في 21 فبراير 2026، الساعة 15:00.

نظرة عامة على المباراة

تتشكل مباراة ثأرية في ملعب ريسكورس جراوند هذا السبت، حيث يستضيف وريكسهام فريق إيبسويتش تاون في بطولة EFL. بعد ثمانية أيام فقط من فوز ريد دراغونز المذهل على تراكتور بويز في كأس الاتحاد الإنجليزي، يلتقي الفريقان مرة أخرى في مباراة حاسمة للترقية.

هذه معركة بين اثنين من أكثر مشاريع دوري EFL طموحًا. وريكسهام، الذي يحتل حاليًا المركز السابع ويسعى لتحقيق صعود تاريخي رابع على التوالي، يحاول جاهدًا استعادة مستواه على أرضه. على الرغم من إنجازاته البطولية في الكأس، إلا أنه عانى مؤخرًا في ملعب ريسكورس، حيث حصد نقطة واحدة فقط من آخر ثلاث مباريات له على أرضه في الدوري.

في المقابل، يحتل إيبسويتش تاون المركز الرابع في سباق الصعود التلقائي. سيكون فريق كيران ماكينا متعطشًا للانتقام بعد خسارته 1-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة الماضي. مع ثاني أفضل هجوم في الدوري (51 هدفًا)، يمتلك الفريق القوة الهجومية اللازمة للتعويض، لكنه لم يتمكن من التسجيل ضد ريكسهام في محاولتين هذا الموسم.

أخبار الفريق والتشكيلات

التشكيلات المحتملة ريكسهام ضد إبسويتش تاون التشكيل المتوقع البدلاء المدرب فيل باركينسون التشكيل المتوقع البدلاء المدرب كيران ماكينا

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

النموذج

سجل المواجهات المباشرة

WRE آخر مباراتان IPS 1 انتصار 1 تعادل 0 انتصار ريكسهام 1 - 0 إبسويتش تاون

إبسويتش تاون 0 - 0 ريكسهام 1 الأهداف المسجلة 0 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/2 سجل كلا الفريقين 0/2

الترتيب

دليل VPN تفصيلي لمشاهدة مباراة Wrexham و Ipswich اليوم

