كيفية مشاهدة مباراة اليوم بين شيفيلد يونايتد وشيفيلد وينزداي في بطولة الدوري الإنجليزي: البث المباشر والقناة التلفزيونية ووقت البدء

هنا يمكنك العثور على البث المباشر باللغة الإنجليزية لمباراة شيفيلد يونايتد ضد شيفيلد وينزداي، حيث يقدم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

كيفية المشاهدة من أي مكان باستخدام VPN

إذا كنت مسافراً إلى الخارج أو ترغب فقط في الوصول إلى خدمات البث المعتادة من مكان آخر في العالم، فقد تواجه قيوداً جغرافية. وهنا يأتي دور الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).

تتيح لك شبكة VPN، مثل ExpressVPN، إنشاء اتصال آمن ومشفّر عبر الإنترنت. من خلال تغيير موقعك افتراضيًا إلى بلد يتم فيه بث المباراة، يمكنك تجاوز قيود الحجب ومشاهدة فريقك المفضل مباشرة. انقر هنا للحصول على دليل تفصيلي أو، بدلاً من ذلك، اطلع على دليل GOAL لأفضل شبكات VPN لبث الألعاب الرياضية.

موعد انطلاق مباراة شيفيلد يونايتد ضد شيفيلد وينزداي

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى برامول لين

ستبدأ مباراة اليوم بين شيفيلد يونايتد وشيفيلد وينزداي في 22 فبراير 2026، الساعة 12:00.

نظرة عامة على المباراة

يعود ديربي ستيل سيتي إلى برامال لين هذا الأحد، 22 فبراير 2026، في واحدة من أكثر المباريات غير المتكافئة في تاريخ هذه المواجهة التي تمتد إلى 137 عامًا. بينما يسعى شيفيلد يونايتد إلى تعزيز مركزه في منتصف الجدول، يصل شيفيلد وينزداي في حالة أزمة غير مسبوقة، حيث يحتل المركز الأخير برصيد سلبي من النقاط بعد عقوبات شديدة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

نادرًا ما كان توازن القوى في شيفيلد بهذه الحدة. تحت قيادة كريس وايلدر - الذي يقضي الآن فترته الثالثة مع النادي - كان أداء البليدز ثابتًا وإن لم يكن مذهلاً، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الخامس عشر برصيد 42 نقطة. يدخل الفريق الديربي في حالة معنوية عالية بعد فوزه 1-0 على بورتسموث في الدقيقة 90 بهدف من أندريه بروكس في نهاية الأسبوع الماضي.

بالنسبة لفريق شيفيلد وينزداي بقيادة هنريك بيدرسن، فإن الوضع مأساوي. يحتل الفريق المركز الأخير برصيد -7 نقاط بعد خصم 18 نقطة، وقد خسر تسع مباريات متتالية. لم يحقق الفريق أي فوز في 26 مباراة ولم يهزم منافسه المحلي منذ عام 2012. مع دخول النادي في فترة انتقالية من حيث الملكية ومواجهة هبوط مؤكد، فإن هذا الديربي لا يتعلق بمركز الفريق في الدوري بقدر ما يتعلق بإنقاذ ما تبقى من كبريائه.

أخبار الفريق والتشكيلات

التشكيلات المحتملة شيفيلد يونايتد ضد شيفيلد وينزداي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الشكل

سجل المواجهة المباشرة

الترتيب

دليل VPN تفصيلي لمشاهدة مباراة شيفيلد يونايتد ضد شيفيلد وينزداي اليوم

التنزيل والتثبيت: اشترك في ExpressVPN أو خدمة VPN أخرى ذات سمعة طيبة (راجع دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك. اتصل بخادم: افتح التطبيق وحدد موقع الخادم الذي تعرض عليه المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة ولكنك تريد مشاهدة بث أمريكي، فاتصل بخادم أمريكي). مسح ذاكرة التخزين المؤقت: في بعض الأحيان، يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو قم بتحديث متصفحك للتأكد من أن التغيير ساري المفعول. ابدأ البث: انتقل إلى موقع الويب والتطبيق الخاص بالمذيع واستمتع بالمباراة.

كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة

لا بأس بمشاهدة المباريات على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول، ولكن الرياضة الحية تصلح أكثر للشاشة الكبيرة. إليك كيفية تشغيل VPN على تلفزيونك: