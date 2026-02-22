كيفية مشاهدة مباراة اليوم بين سان خوسيه إيرثكويكس وسبورتنج كانساس سيتي في الدوري الأمريكي لكرة القدم: البث المباشر والقناة التلفزيونية ووقت البدء

هنا يمكنك العثور على البث المباشر باللغة الإنجليزية لمباراة سان خوسيه إيرثكويكس ضد سبورتنج كانساس سيتي، حيث يقدم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

كيفية المشاهدة من أي مكان باستخدام VPN

إذا كنت مسافرًا إلى الخارج أو ترغب فقط في الوصول إلى خدمات البث المعتادة من مكان آخر في العالم، فقد تواجه قيودًا جغرافية. هنا يأتي دور الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).

تتيح لك شبكة VPN، مثل ExpressVPN، إنشاء اتصال آمن ومشفّر عبر الإنترنت. من خلال تغيير موقعك افتراضيًا إلى بلد يتم فيه بث المباراة، يمكنك تجاوز قيود الحجب ومشاهدة فريقك المفضل مباشرة. انقر هنا للحصول على دليل تفصيلي أو، بدلاً من ذلك، اطلع على دليل GOAL لأفضل شبكات VPN لبث الألعاب الرياضية.

وقت انطلاق مباراة سان خوسيه إيرثكويكس ضد سبورتنج كانساس سيتي

ستبدأ مباراة اليوم بين سان خوسيه إيرثكويكس وسبورتنج كانساس سيتي في 22 فبراير 2026، الساعة 03:30.

نظرة عامة على المباراة وأخبار الفريق

عاد موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) وستنطلق المباراة الافتتاحية في ملعب PayPal Park بمباراة حاسمة. كل من سان خوسيه إيرثكويكس وسبورتنج كانساس سيتي يتوقان لطي صفحة عام 2025 المخيب للآمال، حيث لم يتأهل أي من الفريقين إلى مرحلة ما بعد الموسم.

بالنسبة لسان خوسيه، فقد انضم اللاعب الدولي الألماني تيمو فيرنر لتعزيز قوة الفريق. وبينما لا يزال النادي ينتظر اندماجه الكامل، من المتوقع أن يكون محور الهجوم الذي فقد نجومًا مثل كريستيان إسبينوزا وجوزيف مارتينيز في فترة ما بين الموسمين.

ركز سبورتنج كانساس على تعزيز دفاعه الذي استقبل 70 هدفًا في الموسم الماضي. لا يزال الحارس المخضرم جون بولسكامب نقطة مضيئة، لكن الضغط يقع على خط الدفاع الجديد لتوفير المزيد من الحماية له.

أخبار الفريق والتشكيلات

دليل VPN تفصيلي لمشاهدة مباراة سان خوسيه إيرثكويكس ضد سبورتنج كانساس سيتي اليوم

NordVPN

التنزيل والتثبيت: قم بالتسجيل في ExpressVPN أو أي خدمة VPN أخرى ذات سمعة طيبة (اطلع على دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك. اتصل بخادم: افتح التطبيق وحدد موقع الخادم الذي يعرض المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة ولكنك تريد مشاهدة بث أمريكي، فاتصل بخادم أمريكي). امسح ذاكرة التخزين المؤقت: في بعض الأحيان، يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو قم بتحديث متصفحك للتأكد من أن التغيير ساري المفعول. ابدأ البث: انتقل إلى موقع الويب والتطبيق الخاص بالمذيع واستمتع بالمباراة.

كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة

لا بأس بمشاهدة المباراة على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول، ولكن الرياضة الحية تستحق أن تُشاهد على الشاشة الكبيرة. إليك كيفية تشغيل VPN على التلفزيون: