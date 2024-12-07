كيفية مشاهدة الهلال يلعب مباشرة: الرحلات الجوية، التذاكر، التجارب والمزيد

لماذا لا تأخذ رحلة كرة القدم التي لا تُنسى وتستكشف الفريق الأكثر تتويجاُ في تاريخ السعودية؟

لقد نما دوري المحترفين السعودي بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث يوجد الآن الكثير من أكبر الأسماء الكروية العالمية في الشرق الأوسط. أربعة من أندية الدوري الحالية تنتمي إلى العاصمة السعودية، الرياض: الهلال، النصر، الشباب، والرياض. سيطرت الأندية الثلاثة الأولى المذكورة على كرة القدم السعودية في الماضي، حيث فازت بـ 34 من أصل 49 بطولة سابقة في السعودية، وقد احتل فريق من الرياض المركز الأول أو الثاني في الدوري في المواسم الـ 21 الماضية.

تأسس نادي الهلال في عام 1957 وهو واحد من ثلاثة فرق فقط شاركت في كل موسم من دوري المحترفين السعودي، منذ انطلاقه لأول مرة في عام 1976. ليس فقط أن "الأمواج الزرقاء" هم النادي الأكثر تتويجًا في السعودية بحصولهم على 19 لقب دوري محترفين، بل هم أيضاً النادي الأكثر تكريمًا في آسيا بفوزهم بـ 70 بطولة. الهلال هو بطل السعودية الحالي، بعد أن فاز بلقب دوري المحترفين 2023/24 دون خسارة مباراة واحدة، وبدأوا هذا الموسم الجديد بقوة، حيث فازوا في أول ثماني مباريات متتالية. الصربي ألكسندر ميتروفيتش يحرز الأهداف ببراعة هذا الموسم، بعد تسجيله 40 هدفًا في 43 مباراة خلال سنته الأولى مع الهلال الموسم الماضي. ومن النجوم العالمية البارزة حاليًا في تشكيلة الهلال نجد نيمار، خاليدو كوليبالي، مالكوم، سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، جواو كانسيلو، وروبن نيفيش.

يلعب الهلال مبارياته في ملعب المملكة منذ فبراير 2024، والذي يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 30,000 متفرج عند تهيئته لوضعية كرة القدم، ويعد واحداً من أكبر وأحدث الملاعب في الرياض. بدأ بناء ملعب المملكة، الواقع في المنطقة المعروفة باسم مدينة البوليفارد في المنطقة الشمالية الغربية من الرياض، في منتصف عام 2023. وكان الهدف منه أن يكون نقطة محورية للترفيه، حيث يستضيف أحداثاً مرتبطة بموسم الرياض الشتوي، حيث يلتقي أفضل الرياضيين والفنانين من جميع أنحاء العالم للمنافسة والعروض. في سبتمبر 2023، قامت شركة المملكة القابضة باستثمار كبير في المكان، وتم الاتفاق على أن يبدأ الهلال اللعب فيه منتظماً. كجزء من الاتفاقية، حصلت الشركة أيضاً على حقوق تسمية الملعب. مع سقفه القابل للسحب وشاشة فيديو بأربعة جوانب معلقة فوق موقع المركز، يوفر استاد المملكة تجربة متقدمة للمشاهدين.

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تقع مدينة الرياض في وسط شبه الجزيرة العربية وليست فقط العاصمة بل أيضاً أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية. مع تعداد سكاني يتجاوز 7 ملايين نسمة، تعتبر الرياض مدينة مزدحمة تقدم مجموعة واسعة من الجذب والأنشطة للزوار. تملك الرياض مكانة مهمة كالعاصمة الثقافية للمملكة العربية السعودية، حيث تزخر بتاريخ وتراث غني يعود لعدة قرون. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن استراحة فاخرة في المدينة أو لحضور حدث أو عرض، فإن الرياض تلبي جميع هذه التوقعات.

الرياض هي موطن لبعض من أكثر المواقع الطبيعية والتاريخية استثنائية في المملكة العربية السعودية. إنها وجهة لا بد من زيارتها لأي محب للثقافة، مع الفائدة الإضافية للعديد من المعارض الفنية والمراكز التاريخية للاستكشاف. بينما تشتهر الرياض بتاريخها الغني، فهي أيضًا مدينة العمارة الحديثة. تتزين المدينة بمباني وهياكل معاصرة مذهلة تعكس التزام البلاد بالابتكار والتطوير. الرياض هي أيضًا الموقع المثالي لمحبي التسوق. تحتوي المدينة على العديد من المولات الحديثة والأسواق التقليدية حيث يمكنك العثور على كل شيء من الماركات الفاخرة إلى الحرف اليدوية المحلية. الرياض لديها كل شيء. سواء كنت تسافر إلى الرياض لحضور فعالية مميزة، مثل مباراة الهلال، أو تسافر مع عائلتك، أو تخطط لرحلة رومانسية مع من تحب، أو تزور في رحلة عمل.

اجعل جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته قبل التخطيط لرحلتك إلى الرياض لمشاهدة الهلال يلعب بشكل مباشر، بدءًا من الرحلات الجوية إلى مكان الإقامة وكيفية شراء التذاكر.

رحلات إلى الرياض، المملكة العربية السعودية

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يخدم الرياض مطار الملك خالد الدولي، والذي افتتحه صاحب السمو الملكي الملك فهد في 16 نوفمبر 1983. تشغل الخطوط الجوية الاتحاد، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركات الطيران الشريكة لها العديد من الرحلات المنتظمة إلى الرياض من جميع أنحاء العالم.

يُعد استكشاف وتخطيط رحلتك إلى الرياض عبر الاتحاد للطيران هو الخيار الأفضل. هذا يسمح لك بمقارنة الأسعار وأوقات الرحلات والعثور على الخيار الأفضل لك. أدناه تجد تفصيلًا لأسعار البداية وأوقات الرحلات إلى الرياض من المطارات الرئيسية في جميع أنحاء العالم لأولئك الذين يتطلعون لزيارة الرياض ومشاهدة الهلال في العمل مباشرة.

إليك تحليل لأسعار البداية وأوقات الرحلات إلى الرياض من المطارات الكبرى حول العالم.

من إلى مدة الرحلة أسعار تبدأ من نيويورك الرياض 12 ساعة USD 1750 أبو ظبي الرياض 2 ساعة و5 دقائق AED 900 لندن الرياض 6 ساعات و30 دقيقة GBP 900 باريس الرياض 6 ساعات و10 دقائق EUR 700 إسطنبول الرياض 4 ساعات و15 دقيقة USD 500 طوكيو الرياض 15 ساعة و40 دقيقة JPY 90000 دلهي الرياض 5 ساعات و20 دقيقة INR 25000 شنغهاي الرياض 11 ساعة و30 دقيقة CNY 6000 مدريد الرياض 8 ساعات و30 دقيقة EUR 600 سيدني الرياض 18 ساعة و15 دقيقة AUD 2000

تذاكر لمشاهدة الهلال مباشرة

يتراوح متوسط أسعار تذاكر مباريات الهلال على أرضه في استاد المملكة بين 230-4500 ريال سعودي (60-1200 دولار / 48-950 جنيه إسترليني). لعرض كل مباريات الهلال القادمة وأحدث أسعار التذاكر، تحقق من Biletwise.

مباريات الهلال القادمة

المسابقة المباراة الملعب التاريخ الوقت الدوري السعودي للمحترفين ضد الرائد (على أرضه) استاد المملكة 7 ديسمبر 8:00 م AST كأس الملك ضد الاتحاد (على أرضه) استاد المملكة 7 يناير 8:00 م AST الدوري السعودي للمحترفين ضد العروبة (خارج الأرض) استاد جامعة الجوف (سكاكا) 11 يناير 4:45 م AST الدوري السعودي للمحترفين ضد الفتح (على أرضه) استاد المملكة 16 يناير 6:05 م AST الدوري السعودي للمحترفين ضد الوحدة (على أرضه) استاد المملكة 21 يناير 8:00 م AST الدوري السعودي للمحترفين ضد القادسية (خارج الأرض) استاد الأمير سعود بن جلوي (الخبر) 27 يناير 8:00 م AST الدوري السعودي للمحترفين ضد الأخدود (على أرضه) استاد المملكة 31 يناير 6:15 م AST

أفضل الفنادق في الرياض

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يمكن أن تتراوح أسعار الفنادق في المناطق السياحية في الرياض من حوالي 350-1100 ريال سعودي (100-300 دولار / 75-250 جنيه إسترليني) لليلة الواحدة، بينما قد تكون الخيارات الاقتصادية مثل النزل وبيوت الضيافة متاحة بحوالي 180-375 ريال سعودي (50-100 دولار / 35-80 جنيه إسترليني) لليلة الواحدة. أولئك الذين يبحثون عن الفخامة قد يرغبون في التحقق من فندق وأجنحة دبل تري باي هيلتون الرياض المالي في حي الماصف، والذي يُعرف بفنادقه ومنتجعاته الراقية، حيث يقدم وسائل راحة عالمية المستوى وإطلالات خلابة على المدينة، ويمكنك الاستمتاع بتناول الطعام الفاخر وعلاجات السبا. يقدم فندق دبل تري باي هيلتون الرياض أجنحة فندقية فاخرة بتصميم أنيق ومعاصر في موقع متميز. يقدم المطعم الشامي مجموعة متنوعة من المأكولات الشرق أوسطية والدولية مع مقاعد داخلية وخارجية. يضم المنتجع أيضًا ناديًا صحيًا وحمام سباحة محاطًا بالضوء الطبيعي.

بالنسبة لنقطة 5 نجوم أقرب إلى ساحة المملكة نفسها، يمكنك المغامرة إلى ريزيدنس هومتل في بوليفارد حطين. إنه فندق جميل وأنيق وهادئ مع بوليفارد وورلد على مسافة قريبة. إذا كنت تبحث عن إقامة أقل تكلفة ولكن لا تزال في محيط ساحة المملكة، قد ترغب في النظر في فندق سوبر 8 الرياض. هناك معالم مثل برج مركز المملكة ومركز الفيصلية التجاري أيضًا بالقرب، و"سوبر 8" قريب أيضًا من المطار.

كيفية الوصول إلى ساحة المملكة، الرياض

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عند السفر إلى ملعب المملكة من مدينة الرياض في يوم المباراة، تأكد من التخطيط مسبقًا ومنح نفسك وقتًا كافيًا، حيث إن المكان يسهل الوصول إليه من الطرق الرئيسية، إلا أن الرحلة يمكن أن تستغرق ما بين 45 دقيقة إلى ساعتين، حسب حركة المرور. كما تتوفر سيارات الأجرة محليًا في جميع أنحاء الرياض، ويمكنك أيضًا استخدام تطبيقات سيارات الأجرة الشهيرة مثل أوبر وكريم. إذا كنت قادمًا من مطار الرياض، فإن الرحلة التي تبلغ طولها 37 كيلومترًا إلى ملعب المملكة تستغرق حوالي 25 دقيقة وتكلف حوالي 160-200 ريال سعودي (40-50 دولارًا / 35-40 جنيهًا إسترلينيًا).

التنقل في الرياض

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بالرغم من أن المدينة تشهد زيادة مستمرة في عدد المناطق المخصصة للمشاة، وهي مثالية للمشي في الصباح والمساء، إلا أن مناخ الرياض القاسي والظروف الجوية يمكن أن يمثل تحديات لمن يهدف إلى التنقل سيرًا على الأقدام. ولحسن الحظ، هناك طرق نقل مختلفة وسهلة نسبيًا يمكن استخدامها لاستكشاف المدينة والمناطق المحيطة بها. تعتبر سيارات الأجرة المحلية وسيلة مريحة للتنقل ومتوفرة بسهولة. ابحث عن سيارات الأجرة الخضراء التي تديرها الحكومة؛ فهي موثوقة وتعمل بالعداد، مما يضمن أسعارًا عادلة. كما تتيح لك تطبيقا أوبر وكريم طلب رحلة للتنقل في الرياض في أي وقت، على مدار الساعة.

هناك العديد من الحافلات التي يمكن استخدامها للتنقل في مركز مدينة الرياض وما بعدها أيضًا، وهي وسيلة أرخص للتنقل في المنطقة. لا تنسَ تحميل تطبيق الرياض باص. هناك خيارات تذاكر مختلفة متاحة: تصريح لمدة ساعتين (4 ريالات) ، تصريح لمدة 3 أيام (20 ريال) ، تصريح لمدة 7 أيام (40 ريال) وتصريح لمدة 30 يومًا (140 ريال). يغطي الرياض باص الشوارع الرئيسية والطرق السريعة والشوارع الفرعية، وستتوفر في جميع المحطات خدمة الواي فاي المجانية حتى تتمكن من البقاء على اتصال مع عائلتك وأصدقائك.

إضافة إيجابية لبنية النقل المحلية هي إطلاق مترو الرياض. الحلم الذي بدأ في عام 2014 أصبح حقيقة واقعة مؤخرًا. مترو الرياض، الذي هو جزء من مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام الأكبر، سيكون لديه ستة خطوط و 84 محطة تعمل بمجرد أن تكون عملية بالكامل. الهدف هو أن يستخدم حوالي 3.6 مليون شخص يوميًا خدمة مترو الرياض بانتظام، وستعمل يوميًا من الساعة 6 صباحًا حتى منتصف الليل. سيربط مترو الرياض مطار الملك خالد الدولي (RUH)، ومنطقة الملك عبدالله المالية (KAFD)، والمؤسسات التجارية والتعليمية والطبية الرئيسية عبر مساره الذي يبلغ طوله 176 كيلومترًا. ينقسم مترو الرياض إلى ستة خطوط:

الخط الأزرق: العليا - البطحاء

العليا - البطحاء الخط الأحمر: طريق الملك عبدالله

طريق الملك عبدالله الخط البرتقالي: طريق المدينة المنورة - طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول

طريق المدينة المنورة - طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول الخط الأصفر: طريق مطار الملك خالد الدولي

طريق مطار الملك خالد الدولي الخط الأخضر: طريق الملك عبدالعزيز

طريق الملك عبدالعزيز الخط البنفسجي: طريق عبدالرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي

يمكنك شراء تذاكر مترو الرياض والحصول على معلومات عن المسارات عبر تطبيق درب، المتاح باللغتين الإنجليزية والعربية. أسعار التذاكر كالتالي: (4 ريالات) لمدة ساعتين، استخدام غير محدود، (20 ريال) لمدة 3 أيام، استخدام غير محدود، (40 ريال) لمدة 7 أيام، استخدام غير محدود و (140 ريال) لمدة 30 يومًا، استخدام غير محدود.

أفضل المطاعم في الرياض

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المطبخ السعودي هو مزيج رائع من التقاليد والثقافة والابتكار. ستجد أصداء من شبه القارة الهندية، الجاذبية العطرة لبلاد فارس، والنكهات الجريئة لأفريقيا. يتكئ أساس المطبخ السعودي بشكل كبير على اللحوم الحمراء، ولا سيما الضأن. كما أن الأرز يُعتبر من الأطعمة الأساسية في الطبخ السعودي وغالباً ما يوجد في وسط طاولة الطعام، مما يساعد في امتصاص نكهات اللحوم. يتميز المطبخ السعودي بالقوة والنكهة العطرية، وهذا دليل على استخدام العديد من التوابل. من بين الأطباق المحلية الأكثر شعبية تشمل المرازيب والجريش والقرصان والمثلوثة.

إذا كنت ترغب في تجربة بعض الأطباق المحلية والتقليدية، فمن الجدير الذهاب إلى قرية نجد، التي تقع في منطقة الأعمال المركزية بالرياض، العليا. المطعم مصمم كقرية صحراوية نموذجية ويقدم الأطباق الكلاسيكية من الشرق الأوسط. تبدأ الأطباق الرئيسية من 15 ريال سعودي (4 دولارات / 3 جنيهات إسترلينية)، مع قوائم ثابتة من 100 ريال سعودي (25 دولارًا / 20 جنيهًا إسترلينيًا). يركز الطعام هنا على الأطباق ذات الطابع الأسري، وهو مكان رائع للحصول على مقدمة عن طعام الرياض والمنطقة. يعد ذا غلوب مطعماً آخر مشهوراً يقع في وسط مدينة الرياض. يقع في الكرة الذهبية المذهلة التي تتوج برج الفيصلية، هذا الوجهة لتناول الطعام تقدم إطلالات رائعة على المدينة. يوفر ذا غلوب مطبخ أوروبي حديث وخدمة عالمية المستوى. تجربة طعام 'حسب الطلب' تكلف حوالي 350 ريال سعودي (90 دولارًا / 75 جنيهًا إسترلينيًا) للشخص الواحد.

قد يرغب أولئك الذين يبحثون عن تجربة الطعام بالقرب من حركة استاد المملكة في التوجه إلى مطعم مادلين. إنه واحد من المطاعم في بوليفارد الرياض الذي يرحب بالزوار من الصباح حتى منتصف الليل، حيث يوفر مجموعة متنوعة من الاحتياجات الغذائية. هناك خيارات مميزة لوجبات الإفطار، بالإضافة إلى بدائل الغداء/العشاء (البيتزا والبرجر والمزيد).

أشياء يمكن القيام بها في الرياض

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هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك فعلها ورؤيتها أثناء الإقامة في الرياض. إذا كنت تتطلع لاستكشاف المزيد من الجوانب الثقافية، فإن المدينة القديمة في الرياض تضم العديد من المتاحف والمعارض الفنية التي تعرض تقاليد وثقافات البلاد المتنوعة. بعيداً عن وسط المدينة الصاخب وناطحات السحاب الحديثة، تقدم الرياض معالم وتجارب فريدة ستبهرك. من الآثار القديمة إلى الأسواق التقليدية، هناك العديد من الجواهر المخفية التي تستحق الاستكشاف. الزوار المهتمون بتعلم التاريخ والحصول على نظرة مباشرة على حياة القرية الصحراوية يجب أن يزوروا حي الطريف التاريخي، وكذلك قرية أشيقر التراثية وقصر المربع التاريخي. يمكنك الانطلاق في جولة يوم كامل لا تنسى مع مرشد محلي في الرياض. بدءًا من حصن المصمك الشهير، رمز التاريخ والثقافة الغنية للمدينة، ستنتقل لاستكشاف العجائب التاريخية في الدرعية، وهي موقع تراث عالمي لليونسكو. وأخيراً تتوج مغامرات اليوم بالتجول في الكثبان الرملية الحمراء الساحرة للصحراء.

أما أولئك الذين يبحثون عن تجارب أكثر حداثة، فإن الرياض تقدم ثروة من الأنشطة والمعالم الجذابة الملائمة للعائلات. من المتنزهات الترفيهية المثيرة إلى المتاحف التعليمية، هناك شيء للجميع في العائلة للاستمتاع به. اكتشف حديقة حيوان الرياض، التي تقع في قلب حي الملز، والتي تضم أكثر من 1,500 حيوان، بما في ذلك أنواع مهددة بالانقراض. أحد أشهر معالم الرياض، برج مركز المملكة، يبلغ ارتفاعه 302 متر ويوفر إطلالات خلابة على المدينة. يقدم برج الفيصلية الشهير أيضًا إطلالات ساحرة مماثلة.