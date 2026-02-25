كيفية شراء تذاكر NFL لندن 2026: إعلانات جاغوارز وكوماندرز، المباريات، كيفية شراء التذاكر، البيع المسبق والمزيد

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية (NFL) رسمياً أن فريقي جاكسونفيل جاغوارزوواشنطن كوماندرز سيكونان الفريقين المضيفين المحددين لألعاب لندن 2026.

وفي خطوة تاريخية، سيصبح فريق جاغوارز أول فريق يلعب مباراتين على أرضه في الخارج في موسم واحد، حيث سيستحوذ على العاصمة لأسابيع متتالية في أكتوبر.

هذا الإقامة في لندن هي جزء من اتفاقية استراتيجية بينما يبدأ ملعب إيفربانك ستاديوم، ملعب الفريق، عملية تجديد ضخمة بتكلفة 1.4 مليار دولار، مما سيحد من سعة الملعب في فلوريدا خلال موسم 2026.

بعد النجاح الهائل الذي حققته السلسلة الدولية منذ عام 2007، يمثل عام 2026 توسعًا أكبر للرابطة. بينما يقسم جاغوارز وقته بين ملعبه البعيد عن دياره في ويمبلي ستاديوم وملعب توتنهام هوتسبير ستاديوم المتطور، سيعود كوماندرز إلى لندن في عودة منتظرة، حيث سيستضيف مبارياته في توتنهام.

ما هو جدول مباريات NFL لندن 2026؟

في حين سيتم تأكيد المنافسين المحددين ومواعيد انطلاق المباريات خلال الإعلان عن الجدول الكامل لـ NFL في مايو 2026، فإننا نعرف بالفعل الملاعب التي ستستضيف المباريات.

من المتوقع أن يلعب فريق جاغوارز مباريات متتالية في أكتوبر لتقليل السفر، وهي استراتيجية أتقنها الفريق في المواسم السابقة.

التاريخ المحتمل الفريق المضيف المعين الخصم الموقع التذاكر أكتوبر 2026 (يُحدد لاحقًا) جاكسونفيل جاغوارز يُحدد لاحقًا (ربيع 2026) استاد ويمبلي فتح باب التسجيل المسبق أكتوبر 2026 (يُحدد لاحقًا) جاكسونفيل جاغوارز يُحدد لاحقًا (ربيع 2026) ملعب توتنهام هوتسبير فتح باب التسجيل المسبق أكتوبر 2026 (يُحدد لاحقًا) واشنطن كوماندرز يُحدد لاحقًا (ربيع 2026) ملعب توتنهام هوتسبير قريبًا

أين يمكن شراء تذاكر NFL لندن 2026؟

تذاكر سلسلة 2026 لم تُطرح للبيع العام بعد. استنادًا إلى الأعوام السابقة، تتبع فترة البيع جدولًا زمنيًا صارمًا.

لضمان عدم تفويت الفرصة، يجب عليك التسجيل في المصادر الرسمية التالية:

البوابة الرسمية لـ NFL UK: المصدر الرئيسي لتذاكر الدخول العامة. اشترك الآن لتلقي التنبيهات.

المصدر الرئيسي لتذاكر الدخول العامة. اشترك الآن لتلقي التنبيهات. الموقع الرسمي لجاكسونفيل جاغوارز: بالنسبة لمباريات ويمبلي، غالبًا ما تدير جاغوارز تخصيص التذاكر وعضويات Union Jax بنفسها.

بالنسبة لمباريات ويمبلي، غالبًا ما تدير جاغوارز تخصيص التذاكر وعضويات Union Jax بنفسها. Ticketmaster UK : الشريك الرسمي لبيع التذاكر لسلسلة المباريات الدولية.

الشريك الرسمي لبيع التذاكر لسلسلة المباريات الدولية. في الموقع: أطلق مزود الضيافة الرسمي لـ NFL بالفعل برنامج إيداع Priority Access لأولئك الذين يرغبون في ضمان الحصول على مقاعد مبكرًا.

كم ستكون تكلفة التذاكر؟

بينما سيتم تأكيد أسعار 2026 في الربيع، فإن النطاقات السعرية المتوقعة بناءً على موسم 2025 هي كما يلي:

الطابق العلوي: 60 جنيهًا إسترلينيًا – 100 جنيه إسترليني

60 جنيهًا إسترلينيًا – 100 جنيه إسترليني الطبقة المتوسطة / المناطق الطرفية: 110 جنيهات إسترلينية – 185 جنيهًا إسترلينيًا

110 جنيهات إسترلينية – 185 جنيهًا إسترلينيًا الطبقة السفلية / الخط الجانبي: 190 جنيه إسترليني – 350 جنيه إسترليني

190 جنيه إسترليني – 350 جنيه إسترليني الضيافة وال VIP: 450 جنيه إسترليني – 2000 جنيه إسترليني

متى ستقام مباريات NFL الدولية؟

يعتبر عام 2026 عامًا تاريخيًا بالنسبة لانتشار الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) على الصعيد العالمي، حيث من المقرر إقامة تسع مباريات دولية في سبعة بلدان، وهو رقم قياسي. ويشمل ذلك أول مباراة في الموسم العادي على الإطلاق في أستراليا وفرنسا.

قائمة كاملة بمضيفات NFL International 2026

البلد المدينة الملعب الفريق المضيف المعين أستراليا ملبورن ملعب ملبورن للكريكيت (MCG) لوس أنجلوس رامز فرنسا باريس استاد فرنسا نيو أورلينز سينتس ألمانيا ميونيخ أليانز أرينا ديترويت لايونز إسبانيا مدريد ملعب سانتياغو برنابيو يُحدد لاحقًا (ربيع 2026) البرازيل ريو دي جانيرو ملعب ماراكانا دالاس كاوبويز المكسيك مكسيكو استاد بانورتي سان فرانسيسكو 49ers المملكة المتحدة لندن ويمبلي وتوتنهام جاغوارز / كوماندرز

من المتوقع أن تتبع تذاكر البيع العامة لهذه المباريات الدولية الجدول الزمني الخاص بلندن، حيث سيتم طرح معظمها في يونيو ويوليو 2026. يجب على مشجعي مباراة ملبورن (المتوقعة في الأسبوع الأول) الانتظار لإعلانات مبكرة في أبريل.