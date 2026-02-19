كيفية شراء تذاكر مباراة ديربي جدة 2026 بين الأهلي والاتحاد: التواريخ والأسعار والمزيد

استعد لأحد أكثر المواجهات إثارة في كرة القدم الآسيوية، حيث يتصدر ديربي جدة بين الأهلي السعودي والاتحاد السعودي المشهد في ليلة كروية لا تُفوّت.

يُعرف اللقاء باسم "ديربي البحر الأحمر"، وهو من أعرق وأقوى الديربيات في المنطقة، إذ تعود جذوره إلى عام 1951، ليصبح أقدم ديربي مستمر في دوري الدرجة الأولى السعودي، ويجذب ملايين الجماهير في السعودية والعالم العربي.

إذا كنت ترغب في حضور هذه القمة التاريخية مباشرة من المدرجات، فقد جهّزنا لك في GOAL كل المعلومات التي تحتاجها لحجز التذاكر الآن وضمان مقعدك قبل نفادها.

متى يقام ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد؟

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر الخميس، 5 مارس 2026، الساعة 8:00 مساءً (بالتوقيت المحلي) الأهلي ضد الاتحاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، جدة التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد؟

لشراء تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي زيارة الموقع الرسمي للدوري، ثم التوجه إلى قسم المباريات / التذاكر (Fixtures/Tickets) ضمن تبويب المباريات.

تُقام الجولات عادة على مدار ثلاثة أيام، من الخميس إلى السبت، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية، ويتم طرح التذاكر قبل كل مباراة بأسبوعين تقريبًا.

أما لمن يرغب في ضمان حضوره أو يبحث عن تذاكر بعد نفاد البيع الرسمي، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub، والتي توفّر خيارات متعددة حتى بعد نفاد التذاكر من المصادر الأساسية.

عند الشراء، تأكد دائمًا من استخدام منصات موثوقة وبوابات دفع آمنة مع ضمانات للمشتري، وتجنب البائعين غير الرسميين أو الحسابات الفردية على وسائل التواصل الاجتماعي لتفادي مخاطر التذاكر المزيفة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد؟

حضور مباراة ديربي جدة بين الأهلي السعودي والاتحاد السعودي لا يتطلب بالضرورة إنفاق مبالغ كبيرة، لكن الأسعار قد تختلف بشكل ملحوظ حسب موقع المقعد الذي تختاره وباقات الضيافة الإضافية المتاحة:

تبدأ أسعار التذاكر الاقتصادية من حوالي 146 ريالًا سعوديًا، وغالبًا ما تقع هذه المقاعد في المدرجات العلوية داخل مدينة الملك عبدالله الرياضية، مثل الأقسام 530 و541 و542 و527 وغيرها ضمن نفس النطاق.

أما تذاكر المدرج الأوسط فتبدأ من نحو 263 ريالًا سعوديًا، وتوفر رؤية أوضح للملعب مع خدمات ومرافق محسّنة وتجربة مشاهدة أكثر راحة.

بينما تمنحك تذاكر المدرج السفلي فرصة الاقتراب أكثر من أرضية الملعب وأجواء المباراة الحماسية، وتبدأ أسعارها من حوالي 563 ريالًا سعوديًا.

وللباحثين عن تجربة فاخرة ومتكاملة في يوم المباراة، تتوفر باقات الضيافة المعروفة باسم تذاكر الفئة "الفضية"، حيث قد تصل أسعارها إلى 5,625 ريالًا سعوديًا أو أكثر، وتقدّم مزايا حصرية مميزة.

وبحسب الباقة المختارة، قد تشمل هذه التجارب دخول صالة كبار الشخصيات (VIP Lounge)، مواقف سيارات مخصصة أو خاصة لكبار الشخصيات، إمكانية الوصول إلى بار VIP خاص، مأكولات ومشروبات غير محدودة (بما في ذلك المشروبات الغازية)، بالإضافة إلى مزايا وخدمات حصرية إضافية. ورغم ارتفاع السعر، فإنها توفر أعلى مستويات الراحة والرفاهية والخصوصية، لتمنحك تجربة ديربي استثنائية لا تُنسى.

متى يتم طرح تذاكر مباراة ديربي الأهلي والاتحاد الجدة؟

عادةً ما يتم طرح تذاكر مباريات الدوري السعودي للبيع العام قبل أسبوعين تقريبًا من موعد المباراة عبر المواقع الرسمية للأندية ومنصات الدوري.

لكن في مباريات بحجم ديربي جدة، غالبًا ما تنفد التذاكر فورًا بسبب الطلب الهائل من الجماهير المحلية والدولية.

كما أن باقات الضيافة والمقاعد المميزة محدودة العدد، لذلك يُنصح بالحجز المبكر لضمان أفضل الخيارات.

ماذا نتوقع من مباراة الأهلي ضد الاتحاد؟

رغم هبوط الأهلي لفترة قصيرة في عام 2022، عاد الديربي بقوة في أكتوبر 2023، مؤكدًا مكانته كجزء أساسي من تاريخ الكرة السعودية.

يُعد الفريقان من أقوى أندية الدوري السعودي؛ إذ يمتلك الاتحاد 10 ألقاب دوري ولقبين في دوري أبطال آسيا، بينما حقق الأهلي 3 ألقاب دوري و13 كأس ملك، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-25.

كما ازدادت جاذبية الدوري مؤخرًا بانضمام نجوم عالميين مثل كريم بنزيما ورياض محرز وإيفان توني، ما يجعل الديربي أكثر إثارة وتنافسية.

احجز مبكرًا، واستعد لأجواء جماهيرية ملتهبة وتجربة كروية لا تُنسى في واحدة من أكبر مباريات الموسم في جدة.