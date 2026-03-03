قليل هي الفرق التي تجذب انتباه العالم مثل برشلونة وريال مدريد. الثنائي الديناميكي في "لا ليغا" هما من بين أكثر الفرق نجاحاً في تاريخ كرة القدم، حيث يتشاركان تراثاً غنياً من حصد الألقاب وتحقيق نجاحات هائلة على مر العقود.

تتمتع هذه المنافسة بأهمية تاريخية وثقافية عميقة، ولا يوجد جدال على أن "الكلاسيكو" هو المباراة الأكبر على وجه الأرض. لقد كان الكلاسيكو دائماً بؤرة للمنافسة الشرسة، حيث ضم بعضاً من أشهر اللاعبين والمدربين في العالم. وبالطبع، فإن الطلب على التذاكر هائل دائماً، وقد يكون الحصول عليها تحدياً حقيقياً. يحلم كل مشجع لكرة القدم بأن يكون في قلب "كامب نو" ليشاهد انطلاقات لامين يامال المذهلة والمراوغة على الجناح، أو رؤية كيليان مبابي وهو يشعل ملعب "بيرنابيو" بعد إطلاق تسديدة لا تصد ولا ترد. إذا لم يسبق لك حضور الكلاسيكو من قبل، أو كنت حريصاً جداً على تجربة هذه الإثارة مرة أخرى، فقد يكون هذا الموسم الفرصة المثالية لك لتعيش أو تستعيد خيالاتك الكروية. دع GOAL يستعرض لك الخيارات المتاحة لحجز مقعدك عندما يتواجه برشلونة وريال مدريد، بما في ذلك أماكن العثور على التذاكر وتكلفتها.

متى موعد الكلاسيكو القادم؟ مباريات الكلاسيكو القادمة لهذا الموسم في الدوري الإسباني والسوبر هي كالتالي: التاريخ المباراة الملعب التذاكر الأحد، 10 مايو 2026 برشلونة ضد ريال مدريد كامب نو التذاكر قد تظهر مواجهات إضافية في الكلاسيكو خلال الموسم (مباريات الكأس المحلية أو في أوروبا)، ويجدر بك مراقبة المواقع الرسمية للأندية لمعرفة أي تحديثات في المواعيد.

كيفية شراء تذاكر الكلاسيكو يعد الكلاسيكو واحداً من أكثر المباريات إثارة في جدول الدوري الإسباني المعتاد (وعبر الرياضات المحلية في جميع أنحاء العالم)، لذا فإن التذاكر دائماً ما تكون مطلوبة بشدة ويمكن أن يكون من الصعب جداً الحصول عليها. لقد نفدت التذاكر بالفعل على بوابات التذاكر الرسمية. حقيقة عودة البارسا إلى ملعبه الأيقوني "كامب نو" بعد خوض المباريات في "ستاد لويس كومبانيس الأولمبي" خلال الموسمين الماضيين ستزيد من إلحاح المشجعين للحصول على التذاكر. هناك خيارات متعددة لشراء تذاكر مباريات الكلاسيكو، من تذاكر المباريات الفردية إلى باقات الضيافة:

إذا نفدت التذاكر، أو كنت ترغب في تذاكر اللحظة الأخيرة، يمكنك التفكير في مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub وTicombo بدءاً من 767 يورو.

يمكنك أيضاً اختيار مسار الضيافة (Hospitality) الذي يشمل الأجنحة الفاخرة، والصالات المتميزة، ومقاعد مستوى النادي المصممة لتجربة يوم مباراة استثنائية. يتمتع ضيوف VIP بمناطق جلوس خاصة مع إطلالات بانورامية، وخدمات طعام راقية، وخدمة شخصية.

هناك أيضاً وكالات سفر متخصصة في الرياضة، مثل SportsBreaks. بالإضافة إلى تبسيط ترتيبات السفر، فهم يقدمون باقات مجمعة تشمل غالباً تذاكر المباريات الرسمية والإقامة في الفنادق.

كم سعر تذاكر الكلاسيكو؟ نظراً للشعبية الهائلة للمباريات بين برشلونة وريال مدريد، يمكنك أن تتوقع دفع مبالغ أكبر بكثير مقابل تذاكر مباراة الكلاسيكو مقارنة بمباريات الدوري الإسباني الأخرى. من خلال القنوات الرسمية، ستعرف الأسعار بداية من حوالي 100 يورو للمقاعد الموجودة خلف المرمى، وصولاً إلى أسعار من أربعة أرقام لباقات الضيافة الكاملة والفاخرة. في مواقع إعادة البيع الثانوية، مثل StubHub وTicombo، تتأثر التذاكر بالتسعير الديناميكي، لذا يمكن أن تكون أغلى بكثير من أي مباريات أخرى. وهي متاحة حالياً من 767 يورو فما فوق.

ما هو "الكلاسيكو"؟ الصدام الأسطوري بين "البلاوجرانا" و"لوس بلانكوس" مكتوب في سجلات كرة القدم الإسبانية، حيث قدم الكثير من الدراما والإثارة والألقاب منذ أول لقاء بينهما في عام 1902، حيث التقى الفريقان في 261 مباراة تنافسية منذ ذلك الحين. ومع بداية موسم 2025/26، تبدو الكفة متساوية تقريباً، حيث فاز ريال مدريد في 105 مباريات مقابل 104 لبرشلونة، مع حدوث 52 تعادلاً. المرة القادمة التي سيلتقي فيها الفريقان ستكون يوم الأحد، 26 أكتوبر في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو بيرنابيو التابع لريال مدريد. إذا كانت المواجهات الأخيرة بين برشلونة وريال مدريد مؤشراً، فنحن على موعد مع مواجهات كلاسيكو ملحمية أخرى هذا الموسم. فقد شهدت اللقاءات الأربعة الأخيرة بين الجانبين تسجيل 23 هدفاً مذهلاً. لم يكن برشلونة يريد لموسم 2024/25 أن ينتهي. ففي الموسم الأول لهانسي فليك كمدرب، فاز الكتالونيون بالثلاثية المحلية، وهزموا ريال مدريد في نهائيين، وكذلك مرتين في الدوري ليحسموا لقب "لا ليغا"، وهو اللقب الثامن والعشرون في تاريخهم. كان ذلك الموسم الأكثر نجاحاً للنادي منذ 2015/16. ولإضافة المزيد من الحماس للموسم الجديد، سيعودون إلى ملعب "كامب نو" بعد إقامة دامت عامين في "ستاد لويس كومبانيس الأولمبي" نتيجة لتطوير منزلهم الأيقوني. أصبح إضافة الألقاب إلى خزانة البطولات المكتظة في "بيرنابيو" طبيعة ثانية لريال مدريد على مر السنين. وعلى الرغم من أنهم مروا بموسم قاحل غير معتاد العام الماضي، إلا أنهم يدخلون الموسم الجديد بكامل الثقة. وتحت قيادة المدير الفني الجديد، تشابي ألونسو، يظل جمهور "المدريديستا" يأمل دائماً في حصد الألقاب على جميع الجبهات. وبالإضافة إلى القائد الجديد على رأس القيادة الفنية، أضاف ريال مدريد أيضاً العديد من المواهب النجمية إلى قائمة الفريق، بما في ذلك أمثال ترينت ألكسندر أرنولد، دين هويسين، وفرانكو مستانتونو.