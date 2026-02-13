كيفية الحصول على تذاكر مانشستر سيتي لدوري أبطال أوروبا 2026: المباريات القادمة وأسعار التذاكر والمزيد

اعتاد مشجعو مانشستر سيتي على حصد فريقهم للألقاب والجوائز، وسيكونون متفائلين بإضافة المزيد إلى خزانة الجوائز المليئة في ملعب إيتهاد هذا الموسم. يمكنك الانضمام إليهم في سعيهم نحو المجد بحجز تذاكر المباريات اليوم.

من المتوقع أن تكون النصف الثاني من الموسم مثيرًا لمانشستر سيتي، خاصة في أوروبا. لماذا لا تستمتع بهذه الرحلة معهم؟ دع GOAL يزودك بجميع المعلومات الهامة التي تحتاجها قبل مباريات مانشستر سيتي القادمة في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك كيفية شراء التذاكر وأسعارها.

مباريات مانشستر سيتي القادمة في دوري أبطال أوروبا؟

التاريخ المباراة (بتوقيت غرينتش) المكان التذاكر الثلاثاء/الأربعاء 10-11 مارس يُحدد لاحقًا ضد مانشستر سيتي (8 مساءً) يُحدد لاحقًا (خارج أرضنا) التذاكر الثلاثاء/الأربعاء 17-18 مارس مانشستر سيتي ضد لم يحدد بعد (8 مساءً) استاد الاتحاد (مانشستر) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مانشستر سيتي لدوري أبطال أوروبا

نادرًا ما تُطرح تذاكر مانشستر سيتي للبيع العام. يتمتع نادي سيتيزينز بقاعدة جماهيرية مخلصة، وتنفد تذاكر ملعب الاتحاد بسرعة.

بالنسبة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، يتم شغل 46000 مقعد من أصل 53400 مقعد في الملعب من قبل حاملي التذاكر الموسمية. على الأرجح، ستحتاج إلى عضوية مانشستر سيتي (Matchday Member) لتتمكن من شراء التذاكر من خلال النادي لهذه المباريات.

قد تكون هناك استثناءات للمباريات خلال مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا أو مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي أو كأس كاراباو، حيث يكون الطلب أقل. ومع ذلك، لا توجد ضمانات، وستتقلب التوافرية.

في حين أن البوابة الرسمية للنادي هي الطريقة الأكثر أمانًا للمشجعين لشراء تذاكر مانشستر سيتي، فإن أولئك الذين يرغبون في حضور مباراة دوري أبطال أوروبا قد يرغبون في النظر في مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub، والتي قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا؟

تم طرح تذاكر المباراة الخارجية في النرويج ضد بودو/جليمت في منتصف ديسمبر لأعضاء نادي مانشستر سيتي بسعر 25.50 جنيهًا إسترلينيًا.

إذا كنت تشتري تذاكر دوري أبطال أوروبا مباشرة من النادي لمباريات استاد الاتحاد، فإن سعر التذكرة للبالغين يتراوح بين 25 جنيهًا إسترلينيًا (المدرج العائلي المستوى 0 والمدرج الجنوبي المستويات 0 و 3) و 50 جنيهًا إسترلينيًا (مقاعد مميزة غير مخصصة للضيافة في القسم 93:20). تختلف الأسعار أيضًا بالنسبة للتذاكر المخفضة، حيث يدفع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا ما بين 22 جنيهًا إسترلينيًا و37 جنيهًا إسترلينيًا، بينما يمكن للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا الدخول مقابل 10 جنيهات إسترلينية فقط في المدرج العائلي أو 25 جنيهًا إسترلينيًا في القسم 93:20.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية حول التوافر والأسعار. التذاكر متاحة حاليًا على مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub بسعر يبدأ من 95 جنيهًا إسترلينيًا.

ما هي باقات الضيافة المتاحة لمباريات دوري أبطال أوروبا في مانشستر سيتي؟

تعد باقات الضيافة الخاصة بنادي مانشستر سيتي أيضًا طريقة رائعة لغير الأعضاء للحصول على مقاعد لمشاهدة المباريات. عادةً ما يتم بيعها بوتيرة أبطأ من التذاكر في الأسواق الأولية والثانوية، لذا يمكن أن تكون خيارًا جيدًا عندما تكون الخيارات الأخرى محدودة.

فيما يلي نظرة على مجموعة مختارة من باقات الضيافة المتاحة لمباريات مانشستر سيتي في استاد الاتحاد:

The Mancunian (من 390 جنيهًا إسترلينيًا)

جرعة من ثقافة مانشستر مع موسيقى حية وديكور محلي. يمكنك الحصول على قائمة طعام مستوحاة من المطاعم الشعبية ومشروبات متاحة للشراء في اليوم نفسه أو من خلال باقات محجوزة مسبقًا.

The Tunnel Club (من 570 جنيهًا إسترلينيًا)

(The Tunnel Club Premier – ابتداءً من 870 جنيهًا إسترلينيًا)

دخول إلى الكواليس، حتى تتمكن من الترحيب بفريق MCFC عند وصوله. هناك أيضًا قائمة موسمية معاصرة، ومشروبات شاملة، ومقاعد مبطنة فاخرة. تشمل اللمسات الإضافية مقابلات حية داخل الجناح، وترفيه DJ، ومسابقة داخل الجناح مع جوائز.

Backstage (من 1140 جنيهًا إسترلينيًا)

ترقية لتجربة "نادي النفق". اذهب إلى الكواليس وشاهد بنفسك كل الاستعدادات ليوم المباراة، بما في ذلك محادثة خاصة مع أحد أعضاء فريق بيب الأول وجولة خلف الكواليس في الملعب مع أسطورة النادي.

تاريخ استاد الاتحاد

ملعب مدينة مانشستر، المعروف حاليًا باسم ملعب الاتحاد لأسباب تتعلق بالرعاية، هو الملعب الرئيسي لمانشستر سيتي منذ عام 2003. تم افتتاحه رسميًا قبل عام، حيث كان النقطة المحورية الرئيسية لألعاب الكومنولث 2002.

تبلغ سعته الحالية 53600 متفرج، مما يجعله سابع أكبر ملعب كرة قدم في إنجلترا و11 أكبر ملعب في المملكة المتحدة. بالإضافة إلى استضافة مباريات مانشستر سيتي بشكل أساسي، استضاف ملعب الاتحاد أيضًا نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2008 ومباريات كرة القدم الدولية لإنجلترا ومباريات دوري الرجبي ومباريات الملاكمة ومباريات الرجبي الدولية لإنجلترا والحفلات الموسيقية.