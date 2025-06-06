كيفية الاشتراك في تطبيق DAZN: طرق مشاهدة كأس العالم للأندية 2025 مجانًا

دليل GOAL لاستخدام تطبيق DAZN: طرق الوصول إليه وكيفية مشاهدة أفضل الأحداث الرياضية مباشرة، بما في ذلك الملاكمة، MMA، ESports، الرجبي والمزيد

مع اقتراب فصل الصيف، وانتهاء المسابقات المحلية مثل الدوري الإنجليزي الممتاز ، ولكن لا يزال هناك الكثير من كرة القدم في انتظارنا مثل كأس العالم للأندية 2025 وكأس الكونكاكاف الذهبية 2025، بالإضافة إلى مجموعة من الرياضات الأخرى، بما في ذلك MMA والجولف والرجبي والملاكمة.

ولن تجد أفضل من تطبيق DAZN الرياضي السهل الاستخدام والمتاح للجميع لمشاهدة جميع الأحداث المباشرة؟ إذ لا يقدم تطبيق DAZN عددًا هائلاً من الأحداث الرياضية - سواء المباشرة أو حسب الطلب - فحسب، بل إنه متاح على جميع الأجهزة في منزلك أو أثناء التنقل، مما يعني أنه يمكنك البث أثناء التنقل أو في المكتب أو من راحة منزلك.

إذا لم تكن متأكدًا من طريقة استخدام تطبيق DAZN، فلا تقلق، لأن GOAL جاهز لإرشادك حول كل ما يخصه، وما الذي يقدمه، وكم يكلف، والأهم من ذلك، على أي الأجهزة يمكنك بث جميع برامجك المفضلة حتى لا تفوتك أي لحظة من الأحداث!

ما هو تطبيق البث الرياضي DAZN؟

DAZN (تُنطق "دان زون") هي خدمة بث عالمية عبر الإنترنت (OTT) تضم قائمة رائعة من الألعاب الرياضية التي يمكن بثها مباشرة أو مشاهدتها عند الطلب، بأسعار تنافسية للغاية. مع رياضات تشمل الرجبي والجولف وكرة القدم والرياضات الإلكترونية والمزيد، فإن أهم ما يميزها هو تغطيتها للملاكمة، والتي يمكن القول إنها الأفضل مقابل السعر.

كما يعد التطبيق المنصة الأبرز لتغطية رياضة الملاكمة، بأكثر من 185 مباراة مباشرة كل عام، بالإضافة إلى كمية هائلة من المحتوى ذي الصلة الذي يجعلها خيارًا شائعًا لمحبي الملاكمة في جميع أنحاء العالم.

DAZN

كيفية التسجيل في تطبيق DAZN

للتسجيل في خدمة DAZN، الخطوات بسيطة للغاية.

أولاً، انتقل إلى الصفحة الرئيسية لـ DAZN، هنا.

انقر على علامة التبويب "تسجيل" في الأعلى أو انتقل إلى صفحات الشاشة الرئيسية إلى الرياضة المحددة التي تريدها، والتي ستنقلك بعد ذلك إلى خيارات الاشتراك.

أنشئ حسابًا بإضافة بياناتك الشخصية.

أدخل تفاصيل الدفع الخاصة بك وتابع.

بمجرد إعداد حسابك، ستتمكن من الوصول إلى محتوى DAZN على الفور.

ما هي الأجهزة التي يمكنني الاشتراك فيها لمشاهدة تطبيق DAZN؟ وكيف؟

هناك عدة طرق لمشاهدة DAZN عبر التطبيق الرسمي، وهو متوافق مع مجموعة واسعة من الأجهزة.

سواء كنت تستخدم جهازًا لوحيًا أو هاتفًا محمولًا أو تلفزيونًا أو جهاز ألعاب، فإن الخطوات هي نفسها: انتقل إلى متجر التطبيقات المتاح على الجهاز، وابحث عن "DAZN"، وقم بتنزيل التطبيق، وقم بتسجيل الدخول، وستبدأ المشاهدة! الأمر بهذه البساطة. سيتعين على العملاء الجدد التسجيل أولاً، وسنرشدك خلال هذه العملية في مقدمة هذا المقال.

فيما يلي قائمة كاملة بجميع الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام تطبيق DAZN لمشاهدة الرياضات المفضلة لديك مباشرة أو عند الطلب.

أجهزة التلفزيون الذكية أجهزة البث أجهزة التابلت الهواتف المحمولة أجهزة الألعاب سامسونج أمازون فاير تي في جهاز أمازون فاير اللوحي هواتف الأندرويد مايكروسوفت إكس بوكس LG فاير كيوب تي في جهاز لوحي أندرويد الأيفون سوني بلاي ستيشن سوني تلفزيون آبل أي باد باناسونيك كرومكاست هيسنس روكو فيليبس إنفيديا شيلد تي في أجهزة تلفزيون أندرويد

ملاحظة: قد لا تكون بعض أجهزة الألعاب القديمة من مايكروسوفت و سوني متوافقة.

يقدم تطبيق DAZN العديد من الألعاب الرياضية، مع مجموعة متنوعة من الدوريات والمسابقات كجزء من خدماته المباشرة وعند الطلب. فيما يلي بعض من أكثر الألعاب الرياضية شعبية، والتي يمكنك الوصول إليها على أي من الأجهزة المذكورة أعلاه.

كرة القدم الأمريكية الجولف الملاكمة سنوكر كرة كرة السلة السهام رياضة السيارات الرياضات الخطرة فنون القتال المختلطة الرياضات الإلكترونية اتحاد الرجبي



وفيما يلي قائمة بجميع قنوات DAZN الرياضية.

DAZN 1 Unbeaten NFL Network PDC Darts Matchroom Boxing MotorVision TV Boxing TV PowerSports World Red Bull TV PLL Network ACL Cornhole TV Billiard TV

DAZN

كم تبلغ تكلفة اشتراك DAZN؟

تتوفر رسوم قياسية ميسورة التكلفة لخدمة DAZN نفسها، سواء على أساس شهري أو سنوي.





الحزمة التكلفة الشهرية الباقة العامة الشاملة لكل البطولات 111.99 ريال سعودي/شهريًا الاشتراك السنوي 844 ريال سعودي/سنويًا NFL Season Pro 39.99 ريال سعودي/شهريًا



علاوة على ذلك، ستكون تغطية كأس العالم للأندية 2025 القادمة هذا الصيف مجانية تمامًا بمجرد التسجيل في DAZN!