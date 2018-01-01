كيروش يكشف سر رحيله عن ريال مدريد من أجل فيرجسون

المدرب البرتغالي سبق وأن عمل مساعداً للسير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد

كشف كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران، عن السبب الذي دفعه للرحيل عن ريال مدريد والانتقال لمانشستر يونايتد.

البرتغالي كان مساعداً للسير أليكس فيرجسون في مانشستر عام 2002، قبل أن ينتقل بعدها بعام ليصبح مدرباً لريال مدريد.

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كيروش فاجأ الجميع بعدها بفترة ليعود مرة أخرى إلى الشياطين الحمر كمساعد لفيرجسون لمدة 4 أعوام.

وقال عن سر هذا التغيير:"الموضوع له أبعاد خاصة، قبل عملي مع مانشستر يونايتد كنت مدرباً لمدة 17 عاماً".

🎙️البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لميلان: "لم نفكر أبدًا في تغيير جاتوزو، لا توجد أي خطة لاستبداله، نتوقع أن نرى استفاقة من الفريق أمام ميلان". pic.twitter.com/56xsOLtWL1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 28, 2018

وأضاف:"عندما دعاني السير أليكس فيرجسون كانت تملكني رغبة كبيرة للتعلم ورؤية العمل بالأندية الكبيرة لذلك قبلت التحدي وكانت تجربة خاصة لي".

وتابع:"كرة القدم تحتل المركز الأول في حياتي، وأعشق الاستمتاع بها لأنها اللعبة الشعبية الأولى في العالم".

كارلوس كيروش مدرب ايران يكشف عبر برنامج THE MANAGER سر عودته من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد كمساعد للسير أليكس فيرغيسون pic.twitter.com/gjK98vI5t2 — قناة الكأس (@alkasschannel) December 28, 2018

يُذكر أن كيروش قاد المنتخب الإيراني للتأهل لكأس العالم روسيا 2018، وخرج من الدور الأول للبطولة، ويستعد لبطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة بأول يناير 2019.

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ويمتلك صاحب الـ65 عاماً بطولة وحيدة مع ريال مدريد وهي لقب السوبر الإسباني في 2003/2004.