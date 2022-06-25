كيروش: لن أعمل في مصر مع أشخاص يضعون السكاكين في كتفي!

المدرب البرتغالي يواصل مهاجمته لاتحاد الكرة المصري

واصل البرتغالي كارلوس كيروش؛ المدير الفني السابق للمنتخب المصري، هجومه على اتحاد الكرة الحالي برئاسة جمال علام، بعد الأزمة التي نشبت بينهما مؤخرًا بسبب مستحقاته المالية.

ما سبب أزمة كيروش مع اتحاد الكرة؟

يبحث اتحاد الكرة خلال الوقت الحالي، عن التعاقد مع مدرب أجنبي ليقود المنتخب المصري، خلفًا لإيهاب جلال الذي تمت إقالته بعد مباراتين فقط.

وترددت أخبارًا تفيد بأن حازم إمام عضو مجلس إدارة يتواصل مع كيروش من أجل عودته مرة أخرى لتدريب الفراعنة، بعد إقالة إيهاب جلال.

ولكن كيروش خرج في تصريحات، يهاجم فيها اتحاد الكرة المصري، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، مهاجمًا مسؤولي اتحاد الكرة بسبب أسلوبهم غير الاحترافي "على حد وصفه".

اتحاد الكرة رد على تصريحات كيروش، حيث أكد على أن المدرب حصل على رواتبه بالكامل، بالإضافة إلى المكافآت الخاصة بالبطولة العربية وكأس أمم إفريقيا.

كما شدد اتحاد الكرة على أن كيروش لم يحصل على مكافأة مباراتي دور الـ16 و ربع النهائي وقيمتهم 481.800 جنيه مصري، بسبب خصم 25 ألف دولار ما يعادل 458 ألف جنيه مصري، وهي قيمة الغرامة الموقعة على كيروش من جانب الاتحاد الإفريقي، والمتبقي هو 23 ألف جنيه وتم تحويلها بالفعل.

ما هو موقف كيروش من العودة لتدريب منتخب مصر؟

خلال تصريحات لموقع "في الجول" المصري، أكد كيروش على أن ما تردد حول تحويل مستحقاته المتأخرة ليس صحيحًا، وأن اتحاد الكرة يستخدم نفوذه للإساءة له وعدم احترام الاتفاقيات والالتزام بالعقود".

وتابع: "مسؤولو اتحاد الكرة المصري يكذبون على الصحافة والجماهير، وما تم ذكره حول حصولي على مستحقاتي المالية غير صحيح بالمرة ".

وعن عودته لتدريب منتخب مصر، قال البرتغالي: "هل يمكنك العمل مع أشخاص يتعاملون بوجهين ويضعون السكاكين في كتفك؟ ربما أعود في المستقبل لأنني أحب شعب مصر ولكن مع أشخاص آخرين محترفين في التعامل".

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